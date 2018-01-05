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粉紅法鬥裝置藝術 台中新打卡夯點

發稿時間：2018/01/05 17:13

最新更新：2018/01/05 18:12

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奇美博物館致贈一座粉紅色法國鬥牛犬裝置藝術給台中市政府，5日現身草悟道，粉紅色鐵條勾勒而成的法鬥犬，吸引不少路人駐足。中央社記者趙麗妍攝　107年1月5日奇美博物館致贈一座粉紅色法國鬥牛犬裝置藝術給台中市政府，5日現身草悟道，粉紅色鐵條勾勒而成的法鬥犬，吸引不少路人駐足。中央社記者趙麗妍攝　107年1月5日

（中央社記者趙麗妍台中5日電）春節過後迎接狗年，奇美博物館致贈一座粉紅色法國鬥牛犬裝置藝術給台中市政府，今天現身草悟道，粉紅色鐵條勾勒而成的法鬥犬，吸引不少路人駐足，可望成為台中新的打卡夯點。

草悟道今天舉行「Pretty Cool 有狗酷法國鬥牛犬裝置藝術贈與儀式」，由奇美博物館副館長廖婉如代表贈送「法國鬥牛犬」裝置藝術，台中市長林佳龍代表受贈，並回贈Q版法國鬥牛犬插畫。

「哇！狗狗好可愛！」小朋友們看見參與活動的法鬥犬家族，興奮地與狗抱抱、拍照，還有民眾牽著寵物和法鬥犬裝置藝術合影，大朋友、小朋友與狗狗們互相嬉戲，氣氛歡樂。

林佳龍表示，春節過後就是狗年，這座法鬥犬裝置藝術來得正是時候，相信能讓台中成為更有設計美學的城市。

廖婉如指出，如同設計師在作品介紹寫的「狗的生命相較人類短暫許多，但是牠們帶給人類的愛超乎你的想像」，希望因此讓市民體悟到狗狗忠誠、熱情、友善的特質，進而更能夠尊重愛護生命，讓台中成為充滿生命力與愛的地方。

法國鬥牛犬裝置藝術高近2公尺，利用粉紅色鐵條當作空間的畫筆，勾勒出法鬥犬的設計意象，具有空間穿透性，是台灣設計師王亞韋以傳統工藝結合現代設計而成。1070105

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