愛心捐贈 霧台國小幼兒園獲娃娃車

屏東縣霧台國小是屏東位置最高的學校，附設幼兒園有15名學生，因為沒有娃娃車，幼兒園老師曾樹珍（後排中）開自用車接送小朋友，在校長楊瑞麟（後排左）奔走下，慈善單位及企業捐贈了一輛娃娃車。（霧台國小提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月5日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東最「高」學府霧台國小附設幼兒園沒有娃娃車，幼兒園老師曾樹珍用自己的車接送小朋友，在校長楊瑞麟奔走下，由慈善單位及企業捐贈了一輛娃娃車，今天開進幼兒園。



「台灣行愛，開進霧台」，楊瑞麟表示，霧台國小是屏東位置最高的學校，附設幼兒園有15名學生，小朋友分住山區不同部落，以往沒娃娃車，家長要排除工作、天氣甚至是病痛的困擾，接送孩子上下學，大大影響孩子就學的品質及意願。



面對這種景況，曾樹珍自願當起娃娃車駕駛，開自用車接送學童，面對中央社記者的採訪，她連說了兩句「這真的沒什麼」，她說，山上多是隔代教養的小朋友，不少小朋友由祖父母照顧，有些家長則是工作忙，不方便接送，她反正自己有車，就代為接送，「最怕下雨，山上冷，如果不用汽車接送，小朋友容易受寒」。



49歲的曾樹珍家住高雄市，今年在霧台國小附設幼兒園已經第4年，依規定可以調動，但她仍選擇留在霧台，她說，她一直是流浪教師，45歲才考上正式教師，被派調到霧台幼兒園，非常珍惜這個緣分，偏鄉教師異動大，霧台山上的居民、家長、同事及環境都很好，雖然每週回高雄不方便，但她暫時沒打算調到平地。



楊瑞麟說，曾樹珍擔任「娃娃車司機」終究治標不治本，而且有安全問題及責任歸屬等隱憂，他於是尋求社會協助，屏東縣霧台鄉愛鄉發展協會理事長宋文生聽說後，引介台北財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會及仁寶電腦股份有限公司，捐贈一輛可坐10多人的娃娃車，今天開進了學校。



「幼兒園終於有了娃娃車」，這是部落大事，霧台鄉民開心而感動，家長們說，「台灣真的是好地方，這真的是來自上天的祝福，有了交通車後，終於不用冒著風雨、不用急著放下農作或手邊工作，趕著接孩子放學。」



楊瑞麟說，他將向縣政府申請娃娃車司機的編制經費，讓小朋友可以安全的上下學。1070105