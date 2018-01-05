/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 管中閔陳喬恩空氣品質日圓
>rss

社區荒廢農地大改造 17處變身驚艷亮點

發稿時間：2018/01/05 18:36

最新更新：2018/01/05 21:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
苗栗縣府推動社區規劃師駐地輔導計畫，甄選17處社區進行綠美化與閒置空間活化，頭份市下興社區運用生態池概念，將既有洗衫坑溝圳環境加以改善，規劃成生態復育循環水池，重現古早無污染環境。中央社記者管瑞平攝　107年1月5日苗栗縣府推動社區規劃師駐地輔導計畫，甄選17處社區進行綠美化與閒置空間活化，頭份市下興社區運用生態池概念，將既有洗衫坑溝圳環境加以改善，規劃成生態復育循環水池，重現古早無污染環境。中央社記者管瑞平攝　107年1月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣府推動社區規劃師駐地輔導計畫，甄選17處社區活化閒置空間，經過改造，原本荒廢農地變身成充滿綠意生機的休憩空間，令人驚艷。

苗栗縣長徐耀昌今天訪視頭份市珊瑚社區百年桂花飄香步道公園及下興社區洗衫坑溼地復育成果，讚嘆社區居民齊心將荒廢農地打造成美麗家園，成為縣府推動「魅力山城-營造微美心空間」優良示範社區。

徐耀昌肯定社區居民無償提供場地，共同討論、購買材料、僱工施作，齊心努力形塑在地特色，達成在地生態永續改善居住環境，凝聚居民向心力。

縣府水利處副處長黃文璋指出，多年來持續推動社區規劃師駐地輔導計畫，去年運用營建署補助經費徵選17處社區進行綠美化與閒置空間活化，歷經近1年的培訓課程、社區規劃師駐地輔導及社區實作，今天展現亮眼成果，其中下興社區更榮獲城鄉風貌推動小組委員評選為特優第一名。

下興社區運用生態池概念，將既有洗衫坑溝圳環境加以改善，規劃成生態復育循環水池，魚蝦、蜆仔重現清澈小溪，一旁有機菜圃種的全是社區居民用心栽培、無施灑農藥的安心蔬果，同時架設太陽能板，兼顧綠能。

連續3年參與計劃的珊瑚社區發展協會，則以營造社區「焦炭窯風情與百年桂花飄香」特色，將以往逾千坪荒廢髒亂空地，打造成生態公園，鋪設碎石形成長廊步道，同時保存百年桂花樹及復育台灣原生種植物，彷彿被神奇綠手指施過魔法，令人驚艷。

黃文璋說，每個社區依提案內容給予新台幣20萬至30萬元不等補助經費，金額雖然不多，但改造成果讓社區環境品質、衛生條件明顯提升，更有效凝聚居民向心力，帶動社區活絡發展，對公部門而言，「是CP值很高的政策」。1070105

苗栗縣府推動社區規劃師駐地輔導計畫，甄選17處社區進行閒置空間活化，縣長徐耀昌（前左4）5日訪視頭份市珊瑚社區，讚嘆社區居民齊心將荒廢農地打造成美麗家園。中央社記者管瑞平攝　107年1月5日苗栗縣府推動社區規劃師駐地輔導計畫，甄選17處社區進行閒置空間活化，縣長徐耀昌（前左4）5日訪視頭份市珊瑚社區，讚嘆社區居民齊心將荒廢農地打造成美麗家園。中央社記者管瑞平攝　107年1月5日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪

美東暴風雪

2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪
美東暴風雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP