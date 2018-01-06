/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 管中閔空氣品質星野仙一日圓
>rss

堅持生態養殖 漁民池邊意外撈到寶

發稿時間：2018/01/06 09:33

最新更新：2018/01/06 11:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台南市七股區養殖漁民陳文湖（圖），以生態池放養筍殼魚與白蝦，卻在魚塭淺水區草叢間發現受水族玩家喜愛的長額米蝦，意外成為暢銷產品。中央社記者楊思瑞攝　107年1月6日台南市七股區養殖漁民陳文湖（圖），以生態池放養筍殼魚與白蝦，卻在魚塭淺水區草叢間發現受水族玩家喜愛的長額米蝦，意外成為暢銷產品。中央社記者楊思瑞攝　107年1月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市七股區養殖漁民陳文湖嚐試以生態池放養筍殼魚與白蝦，卻在魚塭淺水區草叢間發現大量不明小蝦族群。送鑑定後得知是很受水族玩家喜愛的長額米蝦，意外成為暢銷產品。

原本是小學老師的陳文湖是七股本地的農家子弟，從小就對魚類相當有興趣。早年喜歡釣魚，退休後乾脆向朋友承租了一處魚塭，希望養出自己的夢想。

陳文湖表示，因為選擇的魚種是對水質要求很高的筍殼魚，當初設定方向是要找出對環境友善、不用藥的養殖方式，所以也不用除草劑處理魚塭邊的雜草。有些草長到了水裡，只要沒有影響水質，他就不以為意。

他說，後來無意間在有草類生長的淺水區發現大量小蝦子，好奇之下撈了幾隻去詢問其他漁民及親友，卻沒有人知道這種蝦子的來歷。大多數養殖業者說，只是魚塭裡常有的雜蝦，不用理會。

陳文湖指出，有親友拿著幾隻小蝦去向水族館業者請教，對方竟開價每台斤新台幣1000元要收購。一開始聽到可以賣錢很開心，但因這種小蝦體態迷你，大多僅1、2公分長，要撈到1台斤實在很費力，就請親友回絕了對方。不料，對方竟然再把價錢提高到每台斤8000元，讓他感到更疑惑了，決定要搞清楚。

他說，經農委會水產試驗所協助鑑定，確認小蝦子是台灣原生種的長額米蝦。再四處找資料，發現這種蝦子就是水族玩家口中的「槍蝦」，大多放養在水草缸中當除藻的「工作蝦」。除了除藻功力一流，放養一陣子後，半透明的身上還會出現紅色線條，外型討喜。

台灣原生種的長額米蝦，大多放養在水草缸中當除藻的「工作蝦」，除了除藻功力一流，外型也相當討喜。中央社記者楊思瑞攝　107年1月6日台灣原生種的長額米蝦，大多放養在水草缸中當除藻的「工作蝦」，除了除藻功力一流，外型也相當討喜。中央社記者楊思瑞攝　107年1月6日

陳文湖表示，槍蝦在水族館是一隻一隻賣的，賣價從10元到30、40元都有。後來有網路賣家向他訂貨，自己也偶爾在較閒暇時到網路上拍賣，每隻最少能賣到3元，對養殖漁民來說算是不錯的外快。

他說，長額米蝦雖是淡水蝦種，但要在有點鹽度的水中才會繁殖，而且對水質有一定要求。他的魚塭剛好有引入一點海水，加上沒有用藥，因此族群興旺，在淺水區隨便撈就有一堆，也算是生態環境的指標。1070106

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP