堅持生態養殖 漁民池邊意外撈到寶

台南市七股區養殖漁民陳文湖（圖），以生態池放養筍殼魚與白蝦，卻在魚塭淺水區草叢間發現受水族玩家喜愛的長額米蝦，意外成為暢銷產品。中央社記者楊思瑞攝 107年1月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市七股區養殖漁民陳文湖嚐試以生態池放養筍殼魚與白蝦，卻在魚塭淺水區草叢間發現大量不明小蝦族群。送鑑定後得知是很受水族玩家喜愛的長額米蝦，意外成為暢銷產品。



原本是小學老師的陳文湖是七股本地的農家子弟，從小就對魚類相當有興趣。早年喜歡釣魚，退休後乾脆向朋友承租了一處魚塭，希望養出自己的夢想。



陳文湖表示，因為選擇的魚種是對水質要求很高的筍殼魚，當初設定方向是要找出對環境友善、不用藥的養殖方式，所以也不用除草劑處理魚塭邊的雜草。有些草長到了水裡，只要沒有影響水質，他就不以為意。



他說，後來無意間在有草類生長的淺水區發現大量小蝦子，好奇之下撈了幾隻去詢問其他漁民及親友，卻沒有人知道這種蝦子的來歷。大多數養殖業者說，只是魚塭裡常有的雜蝦，不用理會。



陳文湖指出，有親友拿著幾隻小蝦去向水族館業者請教，對方竟開價每台斤新台幣1000元要收購。一開始聽到可以賣錢很開心，但因這種小蝦體態迷你，大多僅1、2公分長，要撈到1台斤實在很費力，就請親友回絕了對方。不料，對方竟然再把價錢提高到每台斤8000元，讓他感到更疑惑了，決定要搞清楚。



他說，經農委會水產試驗所協助鑑定，確認小蝦子是台灣原生種的長額米蝦。再四處找資料，發現這種蝦子就是水族玩家口中的「槍蝦」，大多放養在水草缸中當除藻的「工作蝦」。除了除藻功力一流，放養一陣子後，半透明的身上還會出現紅色線條，外型討喜。





台灣原生種的長額米蝦，大多放養在水草缸中當除藻的「工作蝦」，除了除藻功力一流，外型也相當討喜。中央社記者楊思瑞攝 107年1月6日

陳文湖表示，槍蝦在水族館是一隻一隻賣的，賣價從10元到30、40元都有。後來有網路賣家向他訂貨，自己也偶爾在較閒暇時到網路上拍賣，每隻最少能賣到3元，對養殖漁民來說算是不錯的外快。



他說，長額米蝦雖是淡水蝦種，但要在有點鹽度的水中才會繁殖，而且對水質有一定要求。他的魚塭剛好有引入一點海水，加上沒有用藥，因此族群興旺，在淺水區隨便撈就有一堆，也算是生態環境的指標。1070106