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水獺意外造訪 國小學童寶貴的生命教育

發稿時間：2018/01/06 12:05

最新更新：2018/01/06 14:16

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一隻保育類動物歐亞水獺在106年12月29日闖進金門柏村國小自然科教室，模樣可愛。（金門縣柏村國小提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年1月6日一隻保育類動物歐亞水獺在106年12月29日闖進金門柏村國小自然科教室，模樣可愛。（金門縣柏村國小提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年1月6日

歐亞水獺保育專題（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）「你知道水獺不在了嗎？」元旦假期後的上課日，金門縣柏村國小校長陳為學在學校逢人就問。這天，柏小校園瀰漫著淡淡哀愁，因為與師生有過一面之緣的歐亞水獺，沒能活下來。

106年12月29日，一隻保育類動物歐亞水獺闖進柏村國小自然科教室，縣府建設處農林科與獸醫共同圍捕，原本打算採樣後野放，但發現水獺頭部受傷嚴重，隨即送到台北市立動物園救治。

雖然水獺在當晚清醒後能自行覓食，讓相關人員振奮不已，但牠還是在4天後，也就是107年的第一天，因為頭部傷口嚴重感染，造成敗血而死亡。

元旦假期後的第一個上課日，陳為學見到老師和學生，都會問：「你知不知道水獺不在了？」同學點點頭，童稚的臉蛋難掩失望；老師也是難過不已。

回想事發當天，陳為學說，那是上午第二節下課時。他聽到隔壁辦公室的人事室員工王美蓮的高跟鞋腳步聲，穿過校長室前走廊，陳為學隨口高喊，「妳在幹什麼？」王美蓮興奮地告訴他，「校長，校長，快來看水獺」。

在金門從事教職45年，陳為學從來沒在校園看過水獺，他知道水獺是夜行性動物，怎麼可能大白天到學校，直覺回說：「真的還假的，騙我。」

不只王美蓮，好多老師都離開辦公室，蜂湧走向自然教室。陳為學也跟著過去瞧個究竟，才知道真的「代誌大條」，學校來了位嬌客。

他趕忙通知金門國家公園、縣府建設處農林科，農林科負責的科長鐘立偉再偕同獸醫前來處理。等待相關人員到學校前，當時各班老師和學童都跑到自然教室，爭相目睹金門的小寶貝。

水獺跑上跑下，在教室裡亂竄，最後跑到置物櫃的報紙堆裡，仍然不安分地抖動著身子。擔心水獺受到驚嚇，也憂心學童可能受到水獺攻擊，陳為學請老師把學生帶到教室外。比較晚到的一年級學童就只能隔著窗戶往裡看了。幼兒園主任游琇椀隨後帶著一名孩子趕來瞧瞧，在校園遠處的廚工聞聲，也來湊熱鬧。

這位意外的訪客，把全校教職員工和學生的心都揪在一塊。這一天，也成了柏小師生難忘的一天。

在爭相觀賞水獺時，大家議論紛紛，陳為學把握機會向學生介紹水獺的特徵和習性，師生都上了一堂寶貴的保育課。陳為學認為，水獺在白天出現，十分不尋常，他當下判斷水獺應該是受傷了，「發出求救的訊號」，事後證實果真如此。

水獺的到訪，震撼柏小。陳為學表示，從事教職快半世紀，在校園裡發現水獺還是頭一遭，他笑說，這是水獺給學校的「年終大驚喜」。陳為學預定8月退休，這隻「向校長求救」的珍稀動物，也可說是提前送給他的「畢業禮物」。

可惜，帶給柏村國小師生驚喜的歐亞水獺，來的快，去的急，但學校相信牠不會白走這一趟。陳為學表示，學校會規劃舉辦活動或是課程，來紀念這隻水獺。至於用什麼方式，他會利用週一、四學生聚會時，和學生一起腦力激盪。

一隻可愛的水獺讓柏小師生見證一堂寶貴的生命教育，在師生內心深處，牠永遠會占有一席之地。1070106

一隻保育類動物歐亞水獺在106年12月29日闖進柏村國小自然科教室，躲進置物櫃的報紙堆裡，神情緊張。（金門縣柏村國小提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年1月6日一隻保育類動物歐亞水獺在106年12月29日闖進柏村國小自然科教室，躲進置物櫃的報紙堆裡，神情緊張。（金門縣柏村國小提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年1月6日
一隻保育類動物歐亞水獺在106年12月29日闖進金門柏村國小自然科教室，讓柏小學童和校長陳為學（後右）見證一堂寶貴的生命教育。中央社記者黃慧敏攝　107年1月6日一隻保育類動物歐亞水獺在106年12月29日闖進金門柏村國小自然科教室，讓柏小學童和校長陳為學（後右）見證一堂寶貴的生命教育。中央社記者黃慧敏攝　107年1月6日

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