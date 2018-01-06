愛護金門寶貝歐亞水獺 請勿棄養犬貓

歐亞水獺在台灣地區只有金門有穩定族群，數量在170到200隻左右，平均壽命5到7年。圖為東海大學監測到的野生水獺。（東海大學提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年1月6日

歐亞水獺保育專題（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）萌度百分百的歐亞水獺，台灣地區只有金門有穩定族群。一般以為路殺是水獺主要死因，其實流浪犬貓才是水獺生存的隱憂。金門縣政府呼籲民眾勿棄養貓狗，以免危及保育類動物。



民國106年12月29日，一隻保育類動物歐亞水獺闖進金門縣柏村國小自然科教室，縣府建設處農林科與獸醫共同圍捕後，原本打算採樣之後野放，但發現水獺頭部受傷嚴重，而後送到台北市立動物園救治。雖然水獺在當晚清醒後能自行覓食，但還是在4天後死亡。



水獺為貂科哺乳類動物，全世界共有13種水獺，其中有6種在亞洲地區可見，而在金門地區的水獺為歐亞水獺。歐亞水獺的領域性強，常為單隻個體出沒，野生動物保育法列為瀕危絕種。



建設處農林科指出，歐亞水獺在台灣地區只有金門有穩定族群，數量在170到200隻左右。一隻平均壽命5到7年。



農林科指出，歐亞水獺面臨的生存問題包括棲地破碎、流浪犬攻擊和環境汙染等問題；其中，水獺因路殺問題近年飽受社會關注，105年和106年分別發生5起水獺遭路殺事件，媒體廣為報導。





近幾年因水獺路殺問題飽受社會關注，金門縣政府在太湖水庫周邊等地設有水獺出沒警示牌，提醒駕駛注意。中央社記者黃慧敏攝 107年1月6日

不過，比起路殺，鐘立偉指出，遭到其他動物的攻擊，才是水獺生存的最大問題。他進一步表示，流浪犬貓向來就是野生動物的天敵，金門和台灣都是如此，台灣的石虎同樣面臨這個問題。



尤其，金門因為與大陸往來頻繁，現在仍屬狂犬病疫區；一旦水獺遭受流浪犬隻攻擊，極有可能感染狂犬病；而只要有一隻水獺感染，整個棲息地的水獺就無一能倖免，嚴重的話可能會造成金門水獺族群「滅絕」的巨大隱憂。而這也就是每逢逮獲水獺時，要對牠們進行犬瘟熱和狂犬病毒篩檢的原因。



有動物專家曾說，「看得到的死亡不是壞事，至少證明水獺存在；看不到的死亡才令人擔憂」。台北市立動物園長金仕謙在定期召開的水獺保育聯繫平台會議上多次提及，每件水獺路殺個案的背後，都有潛在的大量資訊值得探索。



這些資訊包括，水獺的性別、年齡、健康狀況、傳染病檢測、路殺地點周邊環境現況、甚至是個體本身可蒐集的遺傳組織，都是水獺保育策略或棲地改善作業的參考指標。



而且，有些路殺可能是因為水獺逃避其他動物攻擊，或者遭到攻擊受傷，傷重到無法判別行為模式而亂竄到馬路上，意外被車輛輾斃。



跑到柏小的水獺應該也是如此。鐘立偉說，正常狀況下，水獺不會跑到學校，研判這隻水獺是遭受流浪犬隻攻擊受傷嚴重；而且，正常公水獺應有6公斤，這隻水獺只有4.2公斤，研判應是受傷嚴重無法進食，以致體態消瘦，甚至呈現脫水狀態，迷迷糊糊下從白龍溪跑到柏小對面的大水塘，逐漸爬行到校園，進而在老師打開教室門時潛入教室，「向學校求救」。



因此，流浪犬貓危害水獺情事，實在不容小覷。金門縣動植物防疫所所長文水成表示，106年度防疫所共捕捉流浪犬263隻，其中飼主領回67隻，認領養171隻；受限於「零撲殺」政策，現在只能透過訓練貓犬成為溫馴寵物，鼓勵民眾認領，減輕收容壓力。



防疫所在提醒犬貓飼主應做好管理工作，為寵物施打晶片及疫苗，做好源頭工作之餘，更與農林科聯手向民眾呼籲：切勿棄養貓狗或非理性地餵食流浪動物，以免貓犬孳生繁衍，製造更多無辜野生動物的死亡。1070106



