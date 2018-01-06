建立域外族群 北市動物園擬配對歐亞水獺

台北市動物園目前收容3隻來自金門的歐亞水獺，擬將其中的1公1母配對，建立域外族群。圖為水獺「大金」、「小金」兄弟倆初到動物園時的可愛模樣。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月6日

歐亞水獺保育專題（中央社記者梁珮綺台北6日電）金門縣一隻歐亞水獺遭流浪狗咬傷，送往台北市立動物園急救仍不治。動物園目前收容3隻來自金門的水獺，擬將其中的1公1母配對，建立域外族群。



台北市立動物園發言人曹先紹接受中央社訪問時表示，目前動物園收養3隻水獺，分別是「大金」、「小金」兄弟倆與「金莎」妹妹，3隻健康狀況良好，活力十足，在戶外活動場捉魚、游泳模樣萌翻天，也擁有一票忠實粉絲。



而3隻水獺在動物園為了野放做準備，常上野地求生訓練課。不過，曹先紹坦言，任何一隻個體要野放前，除了培養基本的自立能力外，野放環境的安全性也是重要因素。



金門的歐亞水獺常面臨路殺及流浪狗攻擊威脅，曹先紹表示，若在金門成長的成熟歐亞水獺都會被流浪狗咬傷，「大金」、「小金」、「金莎」自幼在人工照護下長大，完全沒到過野外，野放是相當危險的一件事。





台北市動物園目前收容「金莎」（圖）等3隻來自金門的水獺，模樣可愛，擁有一票忠實粉絲。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月6日

他說，有專家研究指出，金門的歐亞水獺族群數量呈現下降趨勢，彼此也未凝聚出何處適合讓「大金」、「小金」、「金莎」回歸共識，且金門過去是戰地、現在是小三通，「開發壓力變高、天然環境就更少」。



曹先紹表示，歐亞水獺在18個月時達到性成熟，目前「小金」、「金莎」相處狀況融洽，在未找到適合野放的環境下，考慮讓「小金」、「金莎」配對，增加個體數、建立域外族群。



民國103年4月3日，歐亞水獺「大金」、「小金」兄弟倆在金門古寧頭一處工地附近池塘被發現，相關人員在現場曾等候一段時間，沒見到媽媽回來跡象，因而送到台北市立動物園，由於兄弟倆皆未開眼，初判年齡僅一個月大，經人工哺育、照護，5月下旬學會自己在水中抓魚、6月初完全斷奶。



「金莎」於同年6月被民眾在住宅附近發現而通報，6月18日送往台北市立動物園，初估年齡3個月大，已張開眼且能自行活動，同年11月下旬移往台灣動物區，與「大金」、「小金」隔網互動一週後，3隻水獺才共同生活。



歐亞水獺為本土野生動物中，面臨「瀕臨絕種」危機的物種，過去曾在台灣本島溪流中廣泛分佈，現僅剩金門地區有族群分佈，然而，歐亞水獺的棲地因開發、污染大幅縮減，生存受到極大威脅，恐導致快速滅絕。



由於金門島面積不大，所能承載的水獺數量有限，從族群遺傳的考量，若無法與其他地區歐亞水獺交流，長久下來，小族群恐因基因多樣性降低而發生大問題。



因此，台北市立動物園與國立台灣大學生態學與演化生物學研究所教授李玲玲團隊合作，調查、蒐集金門周邊地區與台灣本島歐亞水獺族群分佈相關資訊，進而規劃台、澎、金、馬地區歐亞水獺域內與域外保育策略與行動。



金門縣政府與金門國家公園也積極改善棲地、建立救傷體系，落實歐亞水獺保育。



同時，台北市立動物園、金門縣政府、行政院農業委員會林務局、金門國家公園管理處攜手合作，至今已舉辦3屆「保育金門歐亞水獺」系列活動，就是希望喚起民眾對歐亞水獺的保育意識。1070106





台北市動物園目前收容「小金」（圖）等3隻來自金門的歐亞水獺，擬將其中的1公1母配對，建立域外族群。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月6日