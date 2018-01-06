澎湖逆風跨海大行軍 風雨中體驗

澎湖縣政府6日舉行「2018澎湖逆風跨海大行軍」活動，數百位退伍老兵與澎防部現役阿兵哥在風雨中行軍，重新回味軍旅生涯。中央社 107年1月6日

（中央社澎湖縣6日電）在「雄壯、威武、嚴肅、剛直」與「1212」的答數中，展開2018澎湖逆風跨海大行軍，數百位退伍老兵與澎防部現役阿兵哥，今天在風雨中行軍，體驗軍旅生涯與野餐便當，懷舊又有趣。



已退伍超過一甲子，現年83歲的老兵歐再添，今天在女兒歐秋月與孫子呂博勳等陪同，一家三代一起來體驗，重新回味軍旅生涯，深深感受60年前與現在的澎湖，大大的不一樣，難得利用這次的老兵回娘家的機會，好好重遊澎湖一番。



昨天到任的澎湖防衛部副指揮官張維燻將軍，今天就帶著澎防部機步、戰車與混砲營等近100位官兵，整齊的步伐中，不時答數與高唱軍歌，引領所有參加的軍民一起逆風行軍。



縣府2018年推出「澎湖逆風跨海大行軍」活動，第一波「阿兵哥回娘家」，有來自各地曾在澎湖當過兵的近600位退伍老兵與現役軍人、民眾參與，在風雨中走在澎湖跨海大橋上，綿延數百公尺的隊伍，格外引人注目，澎湖白沙分局在大橋兩端做好交通管制。



縣府「澎湖逆風跨海大行軍」活動，除了以行軍跨越跨海大橋外，還安排有西嶼西臺軍事投擲手榴彈、搬運大力士、軍事闖關體驗等，以及享受行軍野餐便當與軍事展演等。



2018澎湖逆風跨海大行軍活動還有13日「愛的大行軍」和20日「大手拉小手．大步向前GO」等2場，歡迎全民來體驗冬季行軍的樂趣。1070106





澎湖縣政府2018年推出「澎湖逆風跨海大行軍」，6日舉行第一波活動「阿兵哥回娘家」，吸引各地近600位退伍老兵、現役軍人與民眾參與。中央社 107年1月6日