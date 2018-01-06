玉管處將開發手機求救軟體 不怕無訊號

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）玉山國家公園管理處將開發手機求救軟體，在無通訊及網路狀態下，指引迷路登山客前往適合地點，發送求救訊息，也會全面偵測步道通訊品質，標示在登山地圖。



玉管處副處長林文和指出，為改善高山地區通訊，將全面偵測園區步道行動電話通訊訊號，依各系統訊號強弱及可否通訊等資訊，標示在登山地圖，並做成地理資訊圖資，公開在玉山國家公園管理處網站。



林文和說，玉管處將開發手機求救App，可在無通訊及網路狀態下，指引迷途登山客前往適合地點發送求救訊息；規劃更新無線電通訊系統，汰換原先效能不佳的類比系統，更新為功能強大的數位系統，讓巡查人員執行緊急救護、保育巡查、防制盜伐盜獵有更好通訊。



玉山國家公園管理處今年將推動玉山國家公園計畫第四次通盤檢討、推動環境教育營造塔塔加場域亮點、檢視強化步道通訊並開發求救通訊軟體、持續氣候變遷監測及辦理長期監測指標遴選、發展夥伴關係，還有建立生態永續原鄉部落五大工作規劃。



林文和說，玉山國家公園計畫進入第四次通盤檢討程序，將依國家公園計畫通盤檢討作業規定成立作業小組、公開徵求意見，廣泛收集人民、團體的聲音，並檢討現行土地使用分區與保護利用管制原則，做必要變更，以符合當前經營與管理需要。



另外，林文和表示，塔塔加遊憩區環境教育設施場所認證展延通過，場域有效期限到民國111年止，106年已招募多名新進具認證志工，計畫成立環境教育志工小組，擴大執行環境教育教案，另外，今年預計辦理三代同遊國家公園活動，照顧樂齡長者育樂需求。



林文和說，為了解氣候變遷對高山植物生態影響，規劃以3年時間蒐集塔塔加到玉山主峰步道沿線植物物候基礎資料，進入第3年期程，除進行不同年度物候比較，對於氣候變化敏感且易觀測植物進行更深入監測。



他進一步說明，為兼顧國家公園生態保育及部落產業發展，已成功輔導多戶農友通過有機蔬果驗證及取得綠色保育標章，今年預計與在地農戶合作，發展有機田區環境教育課程，盼為遊客開拓特色遊程，並以親身經歷增加認同友善農作。1070106