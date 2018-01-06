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越困難越該做 青年打造小琉球唯一書店

發稿時間：2018/01/06 14:09

最新更新：2018/01/06 15:15

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小琉球唯一的書店「小島停琉」日前開幕，老闆陳芃諭說，希望透過書店，傳達愛護海洋和環境的理念。（小島停琉書店提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年1月6日小琉球唯一的書店「小島停琉」日前開幕，老闆陳芃諭說，希望透過書店，傳達愛護海洋和環境的理念。（小島停琉書店提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年1月6日

（中央社記者陳葦庭台北6日電）「越沒人做，越困難的事情，就越該做，也是一個機會」，小琉球唯一的書店「小島停琉」日前開幕，老闆陳芃諭說，希望透過書店，傳達愛護海洋和環境的理念。

小島停琉是小琉球目前唯一的書店，老闆陳芃諭和蘇淮分別才民國79年次和76年次，原本是潛水教練，但因為熱愛海洋和環境，決定開一間以海洋和環境為主題的書店，希望透書店這個平台，做社區環境教育，讓當地人和觀光客更認識海洋生態。

「在籌備初期，附近鄰居都會來關心，很怕我們在小琉球開書店不賺錢，會餓死」，陳芃諭今天受訪時表示，儘管當地人不看好，但是他們認為「越沒人做，越困難的事情，就越該做，也是一個機會」，而在籌備的過程中，也獲得不少人的支持。

她指出，其實當地人對書店還是好奇心的，附近的阿婆常常沒事就來聊天，看看這群年輕人在做什麼；附近的小學老師更是熱心，捐了許多二手書、繪本，讓他們感到自己在實現理想的過程不孤單。

陳芃諭說，目前書店裡有新書和二手書共400多本，希望可以讓小琉球的居民對於看書有興趣，進而認識自己生活的土地、海洋和環境。

目前小島停琉書店已經開放1、2樓，不只有書，還販售環境友善商品，並提供簡單餐食，讓造訪的人都可以沉浸在書香、茶香或是咖啡香。1070106

小琉球唯一的書店「小島停琉」日前開幕，書店以海洋和環境為主題，希望透過這個平台，做社區環境教育，讓當地人和觀光客更認識海洋生態。（小島停琉書店提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年1月6日小琉球唯一的書店「小島停琉」日前開幕，書店以海洋和環境為主題，希望透過這個平台，做社區環境教育，讓當地人和觀光客更認識海洋生態。（小島停琉書店提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年1月6日
小琉球唯一的書店「小島停琉」目前有新書和二手書共400多本，希望可以培養居民看書的興趣，進而認識自己生活的土地、海洋和環境。（小島停琉書店提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年1月6日小琉球唯一的書店「小島停琉」目前有新書和二手書共400多本，希望可以培養居民看書的興趣，進而認識自己生活的土地、海洋和環境。（小島停琉書店提供）中央社記者陳葦庭傳真　107年1月6日
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