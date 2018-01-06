竹市東大飛行公園啟用 黑蝙蝠隊員憶當年

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館旁的東大飛行公園今天啟用，多位黑蝙蝠中隊隊員受邀見證，看到以飛行意象為主軸7大裝置藝術，喚起他們當年執行秘密任務的總總回憶，直呼感動。



曾任黑蝙蝠中隊電子官的李崇善今天受訪說，黑蝙蝠中隊從西元1952到1974年間，執行深入中國大陸領空的低空夜間電子偵測秘密任務，具高度危險性，殉難者達148人，是空軍犧牲最慘烈的特種部隊。



李崇善回憶，當年他負責電子偵察任務，蒐集相關情資，幾次出任務被發現，遭到敵軍追打，其中一次還被擊中飛機尾翼，所幸最後平安飛返，現在回想起來，仍覺得非常驚險。



他說，看見東大飛行公園的裝置藝術，就讓他想起當年執行任務的總總回憶，今天公園正式啟用，能讓更多人到此休憩、認識歷史，他直呼「內心非常開心，也很感動」。



新竹市長林智堅表示，東大飛行公園緊鄰黑蝙蝠中隊文物陳列館，為保存黑蝙蝠中隊的歷史意涵，市府以黑蝙蝠中隊在黑夜中偵查的特性為發想，設計7件裝置藝術，希望讓民眾、孩子藉此了解歷史意涵，並感佩黑蝙蝠中隊的付出。



新竹市文化局副局長李欣耀說明，東大飛行公園過去曾是黑蝙蝠中隊營區，規劃飛行記事、星空航道、夢想之翼等7大裝置藝術，其中「鏤空棚架」的造型如同「槍林彈雨」下的飛機側身，別具歷史意義，打造成為歷史與遊憩兼具的飛行公園。1070106