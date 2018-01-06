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建商頒清寒獎學金 員警犧牲補眠觀禮謝恩

發稿時間：2018/01/06 14:49

最新更新：2018/01/06 15:18

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出身清寒家庭的新進高雄港務警察總隊警員陳育煦（右）6日值夜剛下哨，就趕往參加友友錦祿教育基金會獎助學金頒獎典禮，感念基金會昔日按月頒發獎學金助他求學。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月6日出身清寒家庭的新進高雄港務警察總隊警員陳育煦（右）6日值夜剛下哨，就趕往參加友友錦祿教育基金會獎助學金頒獎典禮，感念基金會昔日按月頒發獎學金助他求學。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月6日

（中央社記者程啟峰高雄6日電）來自清寒家庭的高雄港務警察總隊新進警員陳育煦，感念友友錦祿教育基金會昔日按月頒獎學金助他求學，今天值夜剛下哨雙眼未閤就趕來參加基金會頒發獎學金典禮。

陳育煦從就讀嘉義縣過溝國中二年級領獎學金，嘉義中學畢業後公費考上警專，將大學按月領獎金的機會讓出來，去年畢業後分發至高雄港務警察總隊，值夜班的他一早剛下勤，雙眼未閤即趕來參加頒獎典禮。

家中排行老二的陳育煦說，父母靠微薄收入苦撐家計扶養4個小孩，自己從小看在眼裡，加上基金會的長期扶助，讓他感銘在心，決定當警察維護社會正義，回饋社會。

警專畢業後派駐高雄，只要有空，即使犧牲休息時間，每年基金會頒獎典禮，一定要來看一下，答謝友友建設董事長張永義張爺爺的一路相助。

同樣自過溝國中二年級就領獎學金的陳憶姍，去年從國立體育大學畢業，她今天也回來獻唱，並給張永義獻上擁抱致謝。

高雄市副市長許銘春、教育局長范巽綠也出席典禮，肯定業者的愛心善舉。嘉義縣過溝國中校長徐文成則帶來師生以當地特有水產「鱟」為主題的陶瓷創作「宅心仁鱟」相送，場面溫馨。

出身嘉義縣偏鄉的高雄市友友建設董事長張永義與胞兄張順興、胞弟張鴻熙感念父母含莘如苦教育3兄弟，以父親張祿、母親張謝水錦的名字成立財團法人友友錦祿教育基金會回饋鄉梓，在家鄉過溝國中等4所國中遴選家境清寒且品學兼優學生，按月頒發每人獎學金，從國二直至大學畢業。

友友建設在高雄深耕逾30載，基金會每年也頒年度獎學金鼓勵高雄市各級學校清寒優秀學生向學。基金會上午在高市頒發獎學金，這是基金會連續第14年舉行頒發獎學金典禮，累計有1010名學子受惠。1070106

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