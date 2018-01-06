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勾勒海洋城市新願景 產官學研集思廣益

發稿時間：2018/01/06 15:12

最新更新：2018/01/06 15:12

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（中央社記者程啟峰高雄6日電）「2018前瞻海洋新興科技-提升競爭力」論壇今天在高雄舉行，產、官、學、研菁英齊聚，共同研討海洋科技產業未來發展趨勢，為高雄市勾勒邁向海洋城市、開創全新願景。

這項論壇由高雄市政府與前瞻社共同舉辦，有行政院政務委員吳政忠、高雄市副市長史哲，海洋局長林英斌、台灣海洋大學副校長許泰文、科技部次長蘇芳慶等人與會。

前瞻社社長柯承恩表示，這次論壇以前瞻治理的思維，提供產官學研各界對中央與地方政府精進海洋新興科技政策的交流場域，期待透過論壇討論成果，作為政府在海洋新興科技政策規劃上的建言，有助進一步提升海洋科技能量，開創藍色經濟時代。

史哲說，高雄市擁有海洋產業發展的潛力與優勢，也是全國中唯一設有海洋局的政府機關。目前政府在海洋發展政策上跳脫過往侷限於對岸中國的發展思維，放眼南島，高雄市也正蛻變成世界一流的港灣城市。

史哲並感謝行政院能支持在高雄興達港設立「高雄海洋科技產業創新專區」，即將在高雄成立的海洋委員會，更將為高雄在海洋事務上的發展，開創新的價值與觀念，期待論壇能夠提供不一樣的視野，讓高雄成為海洋科技產業研發重要基地。

許泰文認為，台灣海岸工程與開發、海洋能源與環境監測是亟待深入探討的環節，尤其在綠能環保政策下，離岸風電自主產業建構是另一項投資商機；台灣海洋能源蘊藏豐富，具相當潛能，但發展初期需要政府政策與業界相互合作，透過引進國際技術提升整體海洋能源開發效益，並建立完整供應鏈，才能迎頭趕上其他先進國家。1070106

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