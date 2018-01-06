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中市民生街地下道填平 便利交通環境

發稿時間：2018/01/06 16:48

最新更新：2018/01/06 17:06

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台中市潭子區民生街地下道封閉多時，施工填平成平面道路，工程日前完工並開放通車，將是民眾通往台鐵栗林車站的重要聯外道路。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年1月6日台中市潭子區民生街地下道封閉多時，施工填平成平面道路，工程日前完工並開放通車，將是民眾通往台鐵栗林車站的重要聯外道路。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年1月6日

（中央社記者蘇木春台中6日電）配合鐵路高架化，台中市潭子區民生街地下道自去年6月封閉施工填平，同時進行道路工程設施調整，本月已完成工程，並開放通車，為市民提供更便利及安全的交通環境。

台中市政府交通局今天發布新聞稿表示，民生街除填平地下道，恢復為平面道路外，並將原來的中央分隔島拆除，兩側人行道護欄也拆除，路面重新鋪設，將是民眾通往台鐵栗林車站的重要聯外道路。

台中市政府交通局長王義川指出，民生街是潭子區居民出入省道台3線的主要道路，封閉施工6個多月造成居民不便，地方長久以來被鐵路分隔，造成都市發展不均，希望透過都市縫合，為市民提供更便利及安全的交通環境。

台中市政府交通局表示，鐵路高架化後的沿線工程從民國106年3月開始到12月底為止，已完成9處地下道填平、拆除1處復興陸橋。

目前還在施工的路段有豐原向陽路兩側車道、圓環東路、潭子合作街、北屯區東山路兩側車道、東區精武路，請駕駛人行經施工路段時，特別注意交通路況，提早避開施工區域，減少壅塞。1070106

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