打造美食島嶼 金門宴上菜

歷經數月評鑑研發的「金門宴」6日在風獅爺商店街舉辦成果發表會，由名廚阿發師（前中）帶領，端出多道金門風味佳餚與鄉親共享。中央社記者黃慧敏攝 107年1月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門不是只有戰場和懷舊街道，更有專屬金門的道地料理，可以在兩岸飄香。金門縣政府打造的「金門宴」今天上菜，金門鄉親和廈門賓客600多人享受十道佳餚，讚不絕口。



這場金門宴在台開集團金門風獅爺商店街南棟2樓熱鬧登場，席開70桌。由名廚阿發師帶領，端出十道古早味精髓的金門創意料理，現場洋溢濃濃懷舊風。



金門縣副縣長吳成典表示，金門最大的共識就是觀光旅遊的發展，讓來到金門的觀光客，都可以吃得健康、吃得安心，吃到最道地的金門菜，使「金門好宴、傳承不變」，觀光發展長長久久。



台開集團董事長邱復生說，發展觀光，吃是最大的吸引力，期盼金門宴可以推展到廈門、福建和新加坡等地，讓這些地方都可吃到金門美食。



金門縣政府建設處長李斌說，這是一場金門美食的「尋根」體驗，結合金門在地的歷史文化、建築人文和特色在地農產為美食底蘊，型塑金門美食新天堂；雖然這是第一次舉辦，以後會持續舉辦。



「金門宴」歷經數月研發，金門縣政府特別請到台灣星級主廚、前喜來登飯店行政主廚許堂仁名廚團隊跨海指導；他曾榮獲中國十大廚神美譽，以金門傳統在地菜色為基礎，透過訪古溯今的飲食體驗，重現記憶中金門菜的好味道。



「金門宴」十道菜，包括五福大拼盤、白切高粱醉雞、藥膳枸杞蝦、紅燒鮮黃魚、金門老宴菜、金門糟扣肉、海蚵麵線盤、美味四寶湯、甜炸香芋餅和甜點。兩岸賓客吃的過癮，也才明白原來金門不只是戰場，還是個美食島嶼。1070106



