美麗海浪與浪花沙景 展現最美麗沙灘意象

澎湖今年主辦世界最美麗海灣組織年會，國立澎湖科技大學師生6日聯手在內垵遊憩區沙灘，創作美麗的海浪沙景圖案，盼展現澎湖最美麗的沙灘意象。中央社 107年1月6日

（中央社澎湖縣6日電）澎湖今年將主辦世界最美麗海灣組織年會，國立澎湖科技大學100多位師生，今天聯手在內垵遊憩區沙灘，冒雨在低溫下創作出美麗的海浪沙景圖案，展現澎湖最美麗的沙灘意象。



澎湖科大「藝術與創意表現」通識課程，今天由中心主任蔡明惠、副教授鍾怡慧與陳秉阼、張仁傑等美術老師率領100名學生在西嶼內垵遊憩園區沙灘上，共同激盪創意設計出海浪與浪花等主體。



一度受雨勢影響中斷，師生穿上雨衣作畫，最後還是順利完成創作出面積最大的沙景藝術，師生們一起歡呼，讓美麗的沙灘交織成一幅動容的有機圖案。



澎湖科大副教授鍾怡慧表示，沙景藝術創作是響應今年澎湖將主辦世界最美麗海灣組織國際年會，因此，特別選擇在內垵遊憩區「最美麗的沙灘」，融入在地特色的沙景進行藝術創作，藉此行銷澎湖，成為澎湖地方的新亮點。1070106





澎湖今年主辦世界最美麗海灣組織年會，國立澎湖科技大學師生6日聯手在內垵遊憩區沙灘創作美麗的海浪沙景圖案，完成後齊聲歡呼。中央社 107年1月6日