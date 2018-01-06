輕航機迫降沙灘 機身斷裂2人幸運無礙

台東縣消防局表示，6日下午接獲民眾報案指出，在成功鎮石雨傘遊憩區附近海域，目擊一架輕航機螺旋槳失去動力迫降。所幸機上2名人員自行脫困，無大礙。（台東縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 107年1月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）一架輕航機疑失去動力，今天下午3時多迫降在台東成功鎮石雨傘遊憩區附近的岸邊，機身斷裂散落沙灘上，所幸機上劉姓及溫姓共2名男子自行脫困，僅受到輕微擦傷。



報案的黃姓民眾說，下午在石雨傘遊憩區賞景時，看見一架輕航機往海面一直下降，螺旋槳都沒轉動，不久還聽到砰一聲，趕緊打電話報案。



警方調查，45歲劉姓和27歲溫姓男子，下午駕著價值約百萬元的輕航機，從花蓮鳳林起飛，沿海岸山脈飛行，飛到成功鎮上空時發現引擎故障，趕緊找海岸沙灘迫降。



最後迫降在石雨傘遊憩區附近的岸邊，機身斷裂，所幸2人僅輕微擦傷無大礙。警消獲報到場時，2人已自行脫困且拒絕送醫。1070106





台東成功石雨傘遊憩區附近海域6日下午發生一架輕航機迫降意外，機上2人自行脫困，僅輕傷。圖為岸邊尚待清除的輕航機殘骸。（海巡署第一三岸巡總隊提供）中央社記者李先鳳傳真 107年1月6日