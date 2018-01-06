/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 李文杰星野仙一管中閔空氣品質
>rss

輕航機迫降沙灘 機身斷裂2人幸運無礙

發稿時間：2018/01/06 19:01

最新更新：2018/01/06 19:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台東縣消防局表示，6日下午接獲民眾報案指出，在成功鎮石雨傘遊憩區附近海域，目擊一架輕航機螺旋槳失去動力迫降。所幸機上2名人員自行脫困，無大礙。（台東縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月6日台東縣消防局表示，6日下午接獲民眾報案指出，在成功鎮石雨傘遊憩區附近海域，目擊一架輕航機螺旋槳失去動力迫降。所幸機上2名人員自行脫困，無大礙。（台東縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）一架輕航機疑失去動力，今天下午3時多迫降在台東成功鎮石雨傘遊憩區附近的岸邊，機身斷裂散落沙灘上，所幸機上劉姓及溫姓共2名男子自行脫困，僅受到輕微擦傷。

報案的黃姓民眾說，下午在石雨傘遊憩區賞景時，看見一架輕航機往海面一直下降，螺旋槳都沒轉動，不久還聽到砰一聲，趕緊打電話報案。

警方調查，45歲劉姓和27歲溫姓男子，下午駕著價值約百萬元的輕航機，從花蓮鳳林起飛，沿海岸山脈飛行，飛到成功鎮上空時發現引擎故障，趕緊找海岸沙灘迫降。

最後迫降在石雨傘遊憩區附近的岸邊，機身斷裂，所幸2人僅輕微擦傷無大礙。警消獲報到場時，2人已自行脫困且拒絕送醫。1070106

台東成功石雨傘遊憩區附近海域6日下午發生一架輕航機迫降意外，機上2人自行脫困，僅輕傷。圖為岸邊尚待清除的輕航機殘骸。（海巡署第一三岸巡總隊提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月6日台東成功石雨傘遊憩區附近海域6日下午發生一架輕航機迫降意外，機上2人自行脫困，僅輕傷。圖為岸邊尚待清除的輕航機殘骸。（海巡署第一三岸巡總隊提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月6日
有民眾6日下午在台東成功石雨傘遊憩區附近海域目擊一架輕航機迫降海上，警消獲報到場，所幸機上人員已自行脫困，僅輕傷。圖為海巡署人員為輕航機殘骸攝影存證。（海巡署第一三岸巡總隊提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月6日有民眾6日下午在台東成功石雨傘遊憩區附近海域目擊一架輕航機迫降海上，警消獲報到場，所幸機上人員已自行脫困，僅輕傷。圖為海巡署人員為輕航機殘骸攝影存證。（海巡署第一三岸巡總隊提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月6日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP