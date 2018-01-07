時代力量府前抗議 柯文哲：會務實處理

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方7日凌晨拆除雨棚，時代力量立委黃國昌（中）與徐永明（右2）等人上午在總統府前舉行記者會，譴責警方強拆雨棚的行為。中央社記者吳翊寧攝 107年1月7日
（中央社記者梁珮綺台北7日電）時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，欲搭設帳棚被移除，雙方一度爆發衝突。台北市長柯文哲今天表示，凱道前本就不能遊行，強調會務實處理。
柯文哲今天上午出席台北市第五屆績優藥事人員表揚大會暨台北市政府衛生局與澎湖縣政府衛生局家庭藥師計畫合作記者會，會後受訪時做上述表示。
勞團12月23日抗議勞基法修法，部分民眾深夜癱瘓西門町、台北車站一帶交通遭強制驅離，不過，時力立委在府前抗議，柯文哲卻未下令驅離，外界質疑其標準不一。
柯文哲解釋，勞團民眾上次抗議時，是整個人躺在馬路上、癱瘓西區交通，且四處流竄，造成警方疲於奔命，所以不驅離不行。
他說，今天是星期天，交通流量也較小，會視其抗議狀況決定後續處置方式，「妨礙到交通、公共秩序再處理」。他強調會務實處理。
他也表示，總統府周圍是禁止陳抗區，尊重人民有陳抗權利，但是陳抗還是要申請，依法行事，特別是立委更要遵法、守法。
現場有媒體問及，柯文哲會不會到時力立委抗議現場溝通，他僅說，勞基法修法相關問題，還是回歸到立法院處理。1070107
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