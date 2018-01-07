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旗山香蕉路跑馬拉松 6000跑者熱情相挺

發稿時間：2018/01/07 10:34

最新更新：2018/01/07 14:22

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全台唯一以香蕉為主題的旗山馬拉松7日清晨登場，近6000名跑者不畏寒風熱情開跑。圖為跑者穿梭香蕉園間，享受田野慢跑之樂。（聯合數位文創提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月7日全台唯一以香蕉為主題的旗山馬拉松7日清晨登場，近6000名跑者不畏寒風熱情開跑。圖為跑者穿梭香蕉園間，享受田野慢跑之樂。（聯合數位文創提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）全台唯一以香蕉為主題的路跑旗山馬拉松今天清晨登場，近6000名跑者不畏寒風熱情開跑，客委會主委李永得及立委趙天麟也共襄盛舉；響應環保，賽事專用車並全面採用電動車。

高雄市旗山區公所及聯合數位文創主辦的第二屆旗山馬拉松-香蕉路跑，清晨在旗山體育場熱鬧登場，延續去年第一屆熱潮，天未亮，大批民眾就扶老攜幼湧入現場，完成報到做暖身操後，在高雄市政府秘書長楊明州及高市觀光大使「高雄熊」等鳴槍下，各組跑者依序起跑，浩浩蕩蕩出發，場面熱烈。

旗山馬拉松分為全馬組42K、半馬組22K、健康組11K、親子健走組3K，李永得參加22K半馬組，趙天麟則挑戰42K全馬組。主辦單位表示，今天報到跑者約有6000人。

今年賽道再升級，新增42K全馬組，賽道途經旗山特色景點及蕉園，並設計一系列在地特色補給站，提供香蕉湯、香蕉清冰、香蕉饅頭、香蕉蛋糕、毛豆漿等美食，跑者不僅可飽覽沿途旗山好風光、穿梭香蕉園林間享受田野慢跑之樂，還能一路將各式香蕉補給品吃到飽，加上旗山居民總動員，自組啦啦隊隊沿途熱情加油，讓跑友感受旗山在地活力與熱情。

旗山馬拉松也重視環保，賽事專用車全面改用電動車，減少二氧化碳排放量，改善賽事空氣品質。

旗山區公所表示，旗山香蕉聞名遐邇，期待結合香蕉與路跑賽事推動在地特色，建立口碑，為旗山帶來觀光效益。1070107

全台唯一以香蕉為主題的旗山馬拉松7日清晨登場，近6000名跑者不畏寒風熱情開跑。圖為高雄市觀光大使「高雄熊」（中）為路跑鳴槍。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月7日全台唯一以香蕉為主題的旗山馬拉松7日清晨登場，近6000名跑者不畏寒風熱情開跑。圖為高雄市觀光大使「高雄熊」（中）為路跑鳴槍。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月7日
全台唯一以香蕉為主題的旗山馬拉松7日清晨登場，沿途不僅可飽覽旗山好山好水，還可一路將補給站提供的各式香蕉美食吃到飽。（聯合數位文創提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月7日全台唯一以香蕉為主題的旗山馬拉松7日清晨登場，沿途不僅可飽覽旗山好山好水，還可一路將補給站提供的各式香蕉美食吃到飽。（聯合數位文創提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月7日
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