入冬最低溫逼近 台東農友提早防寒害

中央氣象局預報8日起強烈大陸冷氣團開始南下，台東區農業改良場呼籲農作物做好防寒措施，釋迦除了套袋外，農民再套上一個塑膠袋防寒。中央社記者盧太城台東攝 107年1月7日

（中央社記者盧太城台東縣7日電）中央氣象局預報8日起強烈大陸冷氣團開始南下，台東區農業改良場呼籲農友，提早做好荖葉、釋迦、秧苗等作物防寒措施。



農委會台東區農業改良場在網站發出警報表示，8日起鋒面通過及強烈大陸冷氣團開始南下，全台各地氣溫開始驟降，這波冷空氣可能創下入冬以來的最低氣溫，有可能下探10度以下，達到寒流等級。



持續至13日，各地氣溫仍然偏低，但水氣逐漸減少，轉為乾冷的天氣型態。台東場呼籲農友提早做好作物防寒工作，以減少農業損失。



水稻方面，水稻育苗場已開始育秧，秧苗於綠化期應以不織布或塑膠布覆蓋秧苗，待氣溫回升後再掀開。對較不耐寒蔬菜、瓜果應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布覆蓋。也可以採田溝灌溉保暖。



果樹方面，番荔枝已近成熟果實，應儘速採收，其餘則加強果實套袋；果園於迎風面每7至8行設置一面遮風網等防寒設施；香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物尤須留意，冷氣團過境時，可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力。



特色作物方面，小米苗期於冷氣團過境時，田間可灑水避免結霜；樹豆正值結莢期、台灣藜正值結穗期影響較輕微。



荖葉、荖花加強檢視設施內四周黑網，避免破損，並於迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲；清晨可短暫灑水，減少葉面霜害。1070107