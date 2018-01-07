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金門幼兒園師生合作 金湖繪本訴家鄉愛

發稿時間：2018/01/07 14:35

最新更新：2018/01/07 15:43

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金門縣金湖國小附設幼兒園幼生，把對太湖生態的觀察，用繪本「阮厝佇金湖」呈現出來，小朋友7日開心展示新書。中央社記者黃慧敏攝　107年1月7日金門縣金湖國小附設幼兒園幼生，把對太湖生態的觀察，用繪本「阮厝佇金湖」呈現出來，小朋友7日開心展示新書。中央社記者黃慧敏攝　107年1月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣金湖國小附設幼兒園幼生，把對太湖生態的觀察，用繪本「阮厝佇金湖」呈現出來；小朋友今天並以說演唸唱方式把繪本裡的字句具象化，師長都從中感受到孩子對家鄉的愛。

民國105年4月，湖小附幼因為教室天花板掉落，師生臨時搬到太湖旁的金湖綜合體育館上課。金湖國小校長陳為信說，沒想到這個危機成了轉機，幼兒反而有機會探索太湖，認識太湖的四季生態景物。

湖幼搬回學校鋼構教室後，老師一直有個夢想。幼兒園園主任洪慧真說，經過腦力激盪，大家發展出以太湖的生態與人文為主軸的課程；師生更一起手繪，共同完成特色課程縮影的夢想繪本「阮厝佇金湖」。

繪本發表會今天在昇恆昌廣場6樓舉行，學童用說演、唸唱的方式，把繪本裡的一字一句具象化，家長感覺太湖的花草鳥兒都彷彿活過來似的，也感受到孩子對自己生長家鄉的愛，覺得很欣慰。

「阮厝佇金湖」分「太湖四季有鳥樹」、「囝仔種田唸歌詩」和「找風獅爺爺來幫幫忙」3個篇章。書中有兩句金門諺語，「安簽撒米，人客糜」和「土豆，三月半，毋早毋晚」，學校特別邀請大綠班梁聖浩的阿嬤杜秀蓮為大家朗讀並解說

杜秀蓮說，有天孫子回家問她，「安簽」是什麼？她告訴孫子「安簽」就是地瓜，並趁機說了個故事。話說逃難時，有位富翁帶了一箱黃金，一個農夫帶了一袋地瓜，逃難時大家都沒有東西吃，有錢也買不到地瓜。

而「安簽撒米」意思是，金門早年土地貧瘠，糧食缺乏，先民平日吃蕃薯、喝地瓜湯度日；只有客人來訪時才會放一點米煮稀飯來款待客人，展現金門人雖然生活清苦，卻又待人厚道的特色。

發表會後舉辦義賣，所得捐贈本地弱勢慈善團體。陳為信期盼孩子除了圓自己的夢外，也了解自己小小的能力，可以幫助許多人圓夢。1070107

金門縣金湖國小附設幼兒園師生合作的繪本「阮厝佇金湖」7日發表，校長陳為信（右）邀請幼兒阿嬤杜秀蓮（左）朗讀書中金門諺語並解說。中央社記者黃慧敏攝　107年1月7日金門縣金湖國小附設幼兒園師生合作的繪本「阮厝佇金湖」7日發表，校長陳為信（右）邀請幼兒阿嬤杜秀蓮（左）朗讀書中金門諺語並解說。中央社記者黃慧敏攝　107年1月7日
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