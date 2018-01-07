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天冷捲袖捐熱血 魏明谷籲民眾踴躍支持

發稿時間：2018/01/07 14:56

最新更新：2018/01/07 18:02

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天氣濕冷，血液庫存量降低，彰化縣長魏明谷（前右4）7日接連出席兩場捐血活動，呼籲民眾踴躍捐血。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真　107年1月7日天氣濕冷，血液庫存量降低，彰化縣長魏明谷（前右4）7日接連出席兩場捐血活動，呼籲民眾踴躍捐血。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真　107年1月7日

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）天氣濕冷，血液庫存量降低，彰化縣長魏明谷今天接連出席兩場捐血活動，除肯定主辦慈善會的善舉，也呼籲民眾踴躍捐血。

下雨又寒冷，民眾懶得出門。根據台灣血液基金會今天統計資料，台中捐血中心的A型、O型、AB型血液庫存量只剩4天到7天，偏低，只有B型血液庫存量正常，因此，彰暉愛心慈善會、彰化縣紫微帝君慈善會今天分別在彰化火車站前、彰化縣議會廣場舉辦捐血活動。

彰化縣長魏明谷前往火車站前廣場表示支持，並號召民眾捲起袖子、捐出熱血。他說，彰暉愛心慈善會用心做慈善，讓社會越來越溫暖，鼓勵年輕人捐血獻愛心，幫助有需要的人，讓社會處處有溫暖。

魏明谷接著到縣議會廣場。他致詞時說，紫微帝君慈善會發揮愛心，以慈善的心舉辦捐血活動，希望民眾踴躍參與，且從事慈善活動讓生活更有意義，也讓社會充滿愛心，將越來越和諧、幸福、快樂。

為鼓勵民眾捐血，彰暉愛心慈善會贈送洗衣精、衛生紙、縣政府及企業提供的紀念品，紫微帝君慈善會則送摸彩券，獎品有腳踏車、家電。1070107

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