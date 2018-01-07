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小校球隊獲贈發球機 盼創佳績兼顧學業

發稿時間：2018/01/07 15:12

最新更新：2018/01/07 15:12

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（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）嘉義縣更寮國小棒球隊成軍4年多，在資源貧瘠困境下，仍能創造佳績，日前獲得慈濟基金會贈送一台全新自動發球機，不僅能縮短練習次數，更可以兼顧學校課業學習。

慈濟基金會發布新聞稿指出，更寮國小全校學生人數不到50人，於2013年由當時的校長周濟仁成立棒球隊，聘請教練指導，當時向政府申請經費補助，以及向地方募款，支付教練薪資與添購球棒等棒球裝備，15名小球員固定於週三、週六練球。

更寮國小棒球隊於成軍第二年，首度出征就一戰成名，拿下嘉義縣國小組冠軍，代表嘉義縣參加全國比賽，後來陸續參加比賽，成績大都名列前茅。

更寮國小於去年8月由吳沛珊接任校長，她認為棒球隊有助於培養學生團隊精神，且球員自發性強，除了對外繼續募款外，還向鄰近國小招募球員，讓棒球隊傳承下去。

更寮國小棒球隊球員除了平時練球外，學校還安排課後輔導及夜光天使輔導班，分別由教導、總務、訓導等主任輪流輔導課業及提供晚餐，另於週六上午由導師加強課業。

吳沛珊多次陪伴球員練球，發現球員打擊時，常無法有效掌握擊球點，經詢問教練，才了解球員因沒有發球機，僅能靠土法練球，以致於打擊無法有效發揮。

慈濟基金會獲悉更寮國小棒球隊困境，經訪查發現，棒球運動對孩童的反應能力、學習有良好助益，校方也用心培植棒球隊，決議捐贈一台全新自動發球機協助練習，已於日前捐贈給學校。1070107

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