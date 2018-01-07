台中國際花毯節落幕 雨中賞花不減熱情

台中國際花毯節7日落幕，儘管天氣濕冷，陰雨綿綿，仍不減遊客賞花興致，根據台中市觀光旅遊局統計，最後一天約湧入10萬名來自全國各地的遊客，現場傘海與花海相互輝映。中央社記者郝雪卿攝 107年1月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中國際花毯節今天最後一天，民眾冒雨賞花熱情不減，台中市觀光旅遊局指出，16天展期吸引約172萬人次參觀，今天現場還送出1103盆草花，迎接年底台中花博到來。



2017台中國際花毯節活動從去年12月23日起到今天為止在后里區花田綠廊展出，台中市觀光旅遊局統計，16天展期共吸引172萬人次參觀，突破前一年146萬人次紀錄。



花毯節自開幕以來，賞花民眾絡繹不絕，儘管今天活動最後一日下著雨，天氣濕冷，仍不減遊客賞花興致，根據觀旅局統計，最後一天約湧入10萬名來自全國各地的遊客，傘海與花海相互輝映。



為迎接將於11月3日開幕的「2018台中世界花卉博覽會」，今天特別將展場1103盆草花贈送現場遊客，包括藍星花、孔雀草、矮牽牛、薄荷、雪茄花、海棠、萬壽菊等花卉，由觀旅局副局長陳育正送給現場民眾帶回家繼續種植，並邀請年底前來觀賞更精彩的台中世界花卉博覽會。



花毯節現場種植的草花將於花期結束後翻耕為綠肥，另外近10萬盆草花也將由在地機關、學校及鄰里領取移置公共空間美化。



市府表示，現場的農特產品行銷區推廣本地生產優質安全蔬果、花卉及加工品等農特產品，16天展期銷售金額達新台幣1220萬元，成功行銷本地優質農特產品；另外美食行銷區的營業額也有近3150萬元，花毯節經濟效益驚人。觀旅局推估，16天的花毯節為台中市創造約11億多元的觀光產值。1070107