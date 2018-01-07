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抗議長榮過勞航班 空服員工會發橘絲帶

發稿時間：2018/01/07 16:57

最新更新：2018/01/07 20:17

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為抗議長榮航空過勞航班，桃園市空服員職業工會7日前往桃園機場發送100多份橘絲帶給旅客，呼籲旅客支持工會終結過勞航班的訴求，保障空服員的權益也提供乘客更優質的服務品質。（桃園市空服員職業工會提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真　107年1月7日為抗議長榮航空過勞航班，桃園市空服員職業工會7日前往桃園機場發送100多份橘絲帶給旅客，呼籲旅客支持工會終結過勞航班的訴求，保障空服員的權益也提供乘客更優質的服務品質。（桃園市空服員職業工會提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真　107年1月7日

（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）為抗議長榮航空過勞航班，桃園市空服員職業工會今天前往機場發放橘絲帶，邀請搭乘長榮航空的旅客戴上橘絲帶，支持工會終結過勞航班的訴求，保障空服員的權益及飛行安全。

桃園市空服員職業工會副祕書長鄭雅菱今天受訪表示，工會在上個月21日召開記者會，要求長榮航空改善6大過勞航班並與工會協商，由於遲遲未見改善方案，工會也發起橘絲帶活動，並在「台北飛舊金山」航線改制為3天過勞航班首航日的今天，前往桃園機場二航廈發送100多份橘絲帶給旅客，呼籲旅客支持空服員，拒絕過勞航班。

鄭雅菱表示，之前是4天班、5天班的台北舊金山航線，空服員從1月7日起改成3天班，直接減少組員在外站的休息時間。組員在舊金山雖然仍有28小時的休息時間，略高於規範的25小時，但扣除海關查驗、往返交通、服勤前準備等，實際休息根本未達最低標準，如果再加上班機延誤，根本不足以讓正常人體調整時差、復原熬夜飛航的疲累。造成組員得在睡眠不足的狀態下，接著服勤滿載的乘客，十分勞累。

鄭雅菱指出，除台北飛舊金山3天航班外，類似的狀況也發生在台北飛布里斯本3天航班、台北飛東京當天來回2個航班、台北飛北京當天來回航班、以及高雄飛東京當天來回航班，工會希望長榮公司可以增加外站休息時間，保障空服員的權益也提供乘客更優質的服務品質。

對於桃園市空服員職業工會發送橘絲帶的行動及相關訴求，長榮航空公司則是告訴中央社記者，「公司沒有任何回應」。1070107

桃園市空服員職業工會7日前往桃園機場，發送橘絲帶給搭乘長榮航空的旅客，呼籲旅客支持空服員，拒絕過勞航班，部分長榮航空的空服員也戴上橘絲帶。（桃園市空服員職業工會提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真　107年1月7日桃園市空服員職業工會7日前往桃園機場，發送橘絲帶給搭乘長榮航空的旅客，呼籲旅客支持空服員，拒絕過勞航班，部分長榮航空的空服員也戴上橘絲帶。（桃園市空服員職業工會提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真　107年1月7日
桃園市空服員職業工會7日前往桃園機場發放橘絲帶，邀請搭乘長榮航空的旅客戴上橘絲帶，支持工會終結過勞航班的訴求。（桃園市空服員職業工會提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真　107年1月7日桃園市空服員職業工會7日前往桃園機場發放橘絲帶，邀請搭乘長榮航空的旅客戴上橘絲帶，支持工會終結過勞航班的訴求。（桃園市空服員職業工會提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真　107年1月7日
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