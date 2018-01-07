百年角頭廟北斗富美館 預計7月修復完成

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰化縣歷史建築「北斗富美館」是北門一帶角頭廟、附近鄰里信仰中心，歷史逾百年成為舊空間紋理證物，今天辦理開工祈福儀式，預計今年7月中旬修復完成。



根據文化部文化資產局資料，位於北斗鎮光復里的富美館以蕭何為主神，主祀蕭府王爺，另祀趙府元帥、康府元帥、蕭府夫人、五營旗與虎爺，相傳清朝光緒3年、西元1877年，北門附近居民為建立共同信仰，集資興建，經風雨摧毀整建，目前廟貌為民國65年重修。



富美館是北斗街北門一帶的角頭廟，祭祀圈包括新政里5鄰到9鄰、光復里大部分，信徒對於王爺驅除疾惡、保佑居家平安、五穀豐收的神威極具信心，每年農曆5月17日是主要例祭日。



彰化縣政府文化局副局長張雀芬今天說，富美館具歷史文化價值，縣政府101年登錄為歷史建築，依文化資產保存修復程序，辦理後續修復規劃，103年完成第一階段調查研究，104年完成第二階段修復工程規劃設計，經積極向文化部爭取經費，去年獲核定補助。



張雀芬指出，修復經費新台幣700多萬元，依文化部補助要點規定，文化部補助總經費75%，所有權人北斗富美館管理委員會編列10%自籌款，其他由縣政府編列預算支應，去年12月開始修復，今天辦理開工祈福儀式，預計今年7月中旬修復完成。



張雀芬表示，富美館是北門一帶角頭廟，更是北斗街舊空間紋理見證物，建築構造保留完整原鄉工法，右壁面仍維持初建的土确建材，頗具歷史價值，並保有北門境內無形文化資產，深具歷史價值與時代意義，也陪伴許多北斗人成長，成為重要生活記憶。



張雀芬說，北斗富美館修復後，將成為文化資產修復活化重要據點之一，後續可結合當地文化資產景觀，如北斗保甲事務所、北斗郡守官舍、北斗奠安宮，連結成為北斗鎮文化觀光地標，為彰化縣創造新的文化資產亮點。1070107