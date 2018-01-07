/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Pg One時代力量李文杰管中閔

CIA局長：川普完全適任 有人始終崩潰中

>rss

百年角頭廟北斗富美館 預計7月修復完成

發稿時間：2018/01/07 17:19

最新更新：2018/01/07 17:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰化縣歷史建築「北斗富美館」是北門一帶角頭廟、附近鄰里信仰中心，歷史逾百年成為舊空間紋理證物，今天辦理開工祈福儀式，預計今年7月中旬修復完成。

根據文化部文化資產局資料，位於北斗鎮光復里的富美館以蕭何為主神，主祀蕭府王爺，另祀趙府元帥、康府元帥、蕭府夫人、五營旗與虎爺，相傳清朝光緒3年、西元1877年，北門附近居民為建立共同信仰，集資興建，經風雨摧毀整建，目前廟貌為民國65年重修。

富美館是北斗街北門一帶的角頭廟，祭祀圈包括新政里5鄰到9鄰、光復里大部分，信徒對於王爺驅除疾惡、保佑居家平安、五穀豐收的神威極具信心，每年農曆5月17日是主要例祭日。

彰化縣政府文化局副局長張雀芬今天說，富美館具歷史文化價值，縣政府101年登錄為歷史建築，依文化資產保存修復程序，辦理後續修復規劃，103年完成第一階段調查研究，104年完成第二階段修復工程規劃設計，經積極向文化部爭取經費，去年獲核定補助。

張雀芬指出，修復經費新台幣700多萬元，依文化部補助要點規定，文化部補助總經費75%，所有權人北斗富美館管理委員會編列10%自籌款，其他由縣政府編列預算支應，去年12月開始修復，今天辦理開工祈福儀式，預計今年7月中旬修復完成。

張雀芬表示，富美館是北門一帶角頭廟，更是北斗街舊空間紋理見證物，建築構造保留完整原鄉工法，右壁面仍維持初建的土确建材，頗具歷史價值，並保有北門境內無形文化資產，深具歷史價值與時代意義，也陪伴許多北斗人成長，成為重要生活記憶。

張雀芬說，北斗富美館修復後，將成為文化資產修復活化重要據點之一，後續可結合當地文化資產景觀，如北斗保甲事務所、北斗郡守官舍、北斗奠安宮，連結成為北斗鎮文化觀光地標，為彰化縣創造新的文化資產亮點。1070107

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP