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董振良拍攝雨夜花 獨立一人自拍自演

發稿時間：2018/01/07 18:12

最新更新：2018/01/07 21:42

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金門縣籍導演董振良跨越20多年的影像創作「雨夜花」，20日將在台北舉行首映。本片源自於董振良幾年前寫給已故父母的一封信，由他一人自拍自演完成。中央社記者黃慧敏攝　107年1月7日金門縣籍導演董振良跨越20多年的影像創作「雨夜花」，20日將在台北舉行首映。本片源自於董振良幾年前寫給已故父母的一封信，由他一人自拍自演完成。中央社記者黃慧敏攝　107年1月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣籍導演董振良20日將在台北，為跨越20多年的影像創作「雨夜花」舉行台灣首映。本片是董振良獨立拍攝，全由他一人自拍自演；過程中，體驗了不少從未有過的作業方式。

「雨夜花」源自於董振良幾年前寫給已故父母的一封信。董振良受訪時表示，一直構思著如何把這封信轉化成影像的創作；當住家搬到新店和美山下的灣潭時，他感覺那裡的環境像極了家鄉古崗，靈感不斷自腦海裡湧出。

董振良決定自己一個人獨立來完成這部作品。他說，獨立一人拍攝一部自拍自演的作品，很不可思議。例如，攝影機架好、開機入鏡，開始演戲、進入情境，拍好了，再走出關機；大遠景人在山頭，攝影機架在山下，這下就得請一人看顧攝影機，幫忙開關機。他說，很多作業方式，都是第一次嘗試，十分有趣。

巧合的是，當剪接進入尾聲，剛好剪輯一段舊資料時，董振良才發現14年前金馬獎電影作曲得主張羽偉，在他的出生地古崗「一種凝視-金門影展」，就已幫他做好詞曲，現場唱出「情字按怎講」。

董振良說，「情字按怎講」就是「雨夜花」想要的主題曲。聯繫上張羽偉後，張羽偉大方地請他自用。董振良說，整首歌曲搭在他想要放的橋段時，整個情緒完全契合，簡直就是「天作之合」，讓他興奮不已。

暌違家鄉題材的創作整整6年之久，董振良去年3月底回到故鄉拍攝「雨夜花」，返台後繼續拍攝台灣部分場景，接著緊鑼密鼓展開後製剪接工作。新拍攝10多個小時工作帶，加上數百個小時的資料帶，前後花費9個月，終於剪出2小時35分鐘的版本「雨夜花-寫給爸爸媽媽的一封信」。

董振良說，「雨夜花」是他跨越20多年的影像創作，片中回憶自己過去創作的種種，雖然全片出現200、300人，但由他一人串起全片。董振良只有一個心願，只想把金門的各個文化帶到全國各縣市，讓更多的民眾認識金門。

「雨夜花」台灣首映20日下午1時30分在國立台灣師範大學進修推廣學院一樓演講堂舉行，董振良歡迎金門旅台鄉親一起來回顧金門點點滴滴的回憶，緬懷那已失去的歲月容顏。1070107

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