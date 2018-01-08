鍋爐燃料用天然氣 雲林科工區率先示範

雲林縣政府、經濟部工業局、環保署、雲林科工區廠商協進會、雲林科技大學，8日上午共同見證並簽署合作備忘錄，雲林科技工業區將在今年成為全台第一個全數鍋爐燃料使用天然氣的工業區。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 107年1月8日

（中央社記者葉子綱雲林縣8日電）雲林縣推動改善空氣品質，辦理工業區鍋爐全數使用天然氣，產官學今天簽署「永續環保輔導計畫」合作備忘錄，雲林科技工業區率先全國列為綠色示範區，明年將推進斗六工業區。



雲林縣政府、經濟部工業局、環保署、雲林科工區廠商協進會、雲林科技大學，上午共同見證並簽署合作備忘錄，雲林科技工業區將在今年成為全台第一個全數鍋爐燃料使用天然氣的工業區。



雲林縣長李進勇指出，推動空汙減量，以源頭減量、加嚴標準和季節限定為方針，現階段執行重點是工業區鍋爐使用天然氣或液化石油氣為燃料，其中，雲林科工區已達85%，斗六工業區有54%。



李進勇表示，基於「政府有用心」、「企業有良心」、「環境、下一代就安心」的精神，今年底完成全台首例的雲林科工區鍋爐使用天然氣，明年目標是斗六工業區，希望讓雲林的空氣品質愈來愈好。1070108





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雲林縣推動改善空氣品質，辦理工業區鍋爐全數使用天然氣，產官學8日簽署「永續環保輔導計畫」合作備忘錄，雲林科技工業區率先成為綠色示範區。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 107年1月8日