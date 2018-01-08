寒流報到愈晚愈冷 大貓熊超開心

寒流報到，8日愈晚愈冷，9至12日最低溫下探攝氏7度，動物園發言人曹先紹表示，大貓熊「團團」、「圓圓」、「圓仔」（圖）一家3口自然棲地的年平均氣溫約6至17度，只要夏季氣溫高過26度，一家3口都被安排在室內避暑。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月8日

（中央社記者梁珮綺台北8日電）寒流報到，今天愈晚愈冷，9至12日最低溫下探攝氏7度，不過，台北市動物園的大貓熊、羊駝、山獅、小貓熊、灰狼、國王企鵝等，都是愈冷愈開心。



動物園發言人曹先紹笑說，園內動物分布廣，一到冬天，亞熱帶或熱帶地區的動物只想窩在溫暖室內，減少到戶外活動，不過，對於習慣生長在低溫環境的動物，台灣的冬天只是「剛剛好」而已。





寒流報到，8日愈晚愈冷，9至12日最低溫下探攝氏7度，動物園發言人曹先紹說，國王企鵝生長在南極，會在入冬前努力進食，累積身上脂肪，外表覆蓋的油性皮毛，除了防水，還能隔絕冷空氣，是園內最不怕冷的動物，國王企鵝最喜歡的活動，是站在保育員鋪設的冰上「納涼」。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月8日

他舉例，大貓熊「團團」、「圓圓」、「圓仔」一家3口自然棲地的年平均氣溫約6至17度，只要夏季氣溫高過26度，一家3口都被安排在室內避暑，天氣轉涼時才會輪流到戶外活動場，偶爾還能看到牠們津津有味地吃水果冰消暑。



曹先紹說，國王企鵝生長在南極，會在入冬前努力進食，累積身上脂肪，外表覆蓋的油性皮毛，除了防水，還能隔絕冷空氣，是園內最不怕冷的動物，國王企鵝最喜歡的活動，是站在保育員鋪設的冰上「納涼」。



至於羊駝，普遍棲息在又高又冷的安地斯山脈高原，不論季節如何變換，羊駝的毛只會不斷生長，到了夏天，保育員為避免中暑，要必須經常幫羊駝們剃毛；而小貓熊則頂著寒風在棲架上玩得不亦樂乎，模樣可愛。



曹先紹表示，林（犭曳）、小貓熊、河狸、棕熊、灰狼、美洲野牛、蒙古野馬等住在溫帶地區的動物，以及生活在中高海拔的台灣野山羊，都會在冬季來臨前換上厚厚毛皮，減少熱源散失，所以儘管溫度不斷降低，這些動物反而是愈冷愈開心。1070108





寒流報到，8日愈晚愈冷，9至12日最低溫下探攝氏7度，動物園發言人曹先紹說，羊駝普遍棲息在又高又冷的安地斯山脈高原，不論季節如何變換，羊駝的毛只會不斷生長，所以不怕冷。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月8日