低溫來襲 雲嘉南養殖業防寒害

依據中央氣象局預報，各地在9日至11日氣溫偏低，台南沿海在幅射冷卻效應下，清晨可能出現攝氏10度以下低溫。台南養殖漁民在魚塭北側搭蓋防風棚等防寒措施，希望減少損害。中央社記者楊思瑞攝 107年1月8日

（中央社記者楊思瑞、葉子綱、黃國芳8日綜合報導）低溫來襲，雲嘉南養殖漁業縣市政府今天提醒養殖漁民加強防範，尤其是不耐低溫的虱目魚、石斑魚須加強保溫。已有漁民在魚塭北側搭蓋防風棚，希望減少損害。



台南市農業局人員指出，依據中央氣象局預報，各地在9日至11日氣溫偏低，台南沿海在幅射冷卻效應下，清晨可能出現攝氏10度以下低溫。



台南市農業局指出，漁民可預先作好防寒措施，對於不耐低溫的虱目魚、石斑魚等養殖魚類，務必加強越冬溝保溫、防寒及加溫等保溫設備。如有因低溫造成的斃死魚隻，要清除及適時消毒處理，以防止水質或池底惡化造成二次災害。



雲林縣政府農業處長林慧如也提醒，池水較淺的文蛤養殖池，尤其是混養虱目魚的魚塭，必要時儘早規劃採捕，以減少寒害損失。



嘉義縣義竹鄉虱目魚養殖戶蔡敏清說，水溫若低於15度，會採緊急措施，如提高水溫。



在台南七股區以魚塭養殖筍殼魚的漁民陳文湖表示，筍殼魚屬熱帶魚種，只要水溫低於攝氏10度就有暴斃危機；2年前的一波霸王級寒流，就曾造成重大損失，整批幾乎死光。



陳文湖指出，他已在魚溫北側搭蓋防風棚，並提高水位，希望順利度過這個冬天。1070108