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米篩目青年料理賽 打造客家美食新風貌

發稿時間：2018/01/08 12:48

最新更新：2018/01/08 13:38

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「桃園客家米篩目青年料理大賽」8日在萬能科技大學舉行，評分標準以米篩目的口味、創意、特色及營養衛生、主題搭配性、菜色份量與烹調技巧、整體呈現等項目評比。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月8日「桃園客家米篩目青年料理大賽」8日在萬能科技大學舉行，評分標準以米篩目的口味、創意、特色及營養衛生、主題搭配性、菜色份量與烹調技巧、整體呈現等項目評比。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月8日

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）「桃園客家米篩目青年料理大賽」今天在萬能科技大學舉辦，來自全國高中職餐飲系好手109支隊伍，以蒸煮炒煎炸烤6種料理方式分組競賽，展現好手藝也要打造客家美食新樣貌。

桃園市長鄭文燦受訪表示，為推廣在地客家美食，客家事務局與萬能科技大學餐飲系共同舉辦「桃園客家米篩目青年料理大賽」，吸引全國19所高中職餐飲科系好手109組、303人參賽，展現年輕人創意之餘，也要傳承客家美食新風味。

鄭文燦表示，比賽以「桃園在地食材遇見客家米篩目」為主題，參賽者須自行從手工米篩目開始製作，發想一道創意風味料理，選用蒸、煮、炒、煎、炸、烤等方式競賽，於90分鐘內完成，不限任何菜式但須配合主題選用桃園在地食材為主。

鄭文燦指出，手工客家米篩目須先將在來米泡水磨漿後，把漿透過網篩，讓米漿如雨滴般從網篩滴入滾水中，慢慢孕育成型。手工製客家米篩目彈力非常夠時，會因重力加速度放入滾水中而造成兩端尖的外觀，彈牙的口感是一般麵食或機器製作麵食無法取代的。

萬能科技大學觀光餐旅暨管理學院副院長廖成文表示，評分標準以米篩目的口味、創意、特色及營養衛生、主題搭配性、菜色份量與烹調技巧、整體呈現（擺盤及展台佈置）等項目評比。1070108

「桃園客家米篩目青年料理大賽」8日在萬能科技大學舉行，參賽學生需自行從手工米篩目開始製作，並選用蒸、煮、炒、煎、炸、烤等方式競賽，於90分鐘內完成。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月8日「桃園客家米篩目青年料理大賽」8日在萬能科技大學舉行，參賽學生需自行從手工米篩目開始製作，並選用蒸、煮、炒、煎、炸、烤等方式競賽，於90分鐘內完成。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月8日
「桃園客家米篩目青年料理大賽」8日在萬能科技大學登場，桃園市長鄭文燦（左2）出席活動。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月8日「桃園客家米篩目青年料理大賽」8日在萬能科技大學登場，桃園市長鄭文燦（左2）出席活動。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月8日
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