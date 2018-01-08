遠航拜會金門縣府 盼合作推動公益

遠東航空公司營運長曾金池（左3）8日拜會金門縣政府，副縣長吳成典（左4）感謝當年遠航率先開航金門－台灣民航機航線。中央社記者黃慧敏攝 107年1月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）遠東航空公司營運長曾金池今天拜會金門縣政府，副縣長吳成典表示，交通是離島命脈，感謝當年遠航率先開航金門-台灣民航機航線；遠航則期盼與縣府合作，推動更多公益活動。



民國76年9月，遠東航空首航金門-台北航線，開啟台金民航空運新紀元。遠航台金航線從當年每天大約2、3班，現在已增到每天10班，連同加班機，一週7、80班。



曾金池表示，遠航ATR機隊已在去年11月16日首航台中-金門航線，預計今年將再引進2架，目標是建立9到11架的ATR團隊，未來會陸續增加飛航金門的航班密集度，尤其是在春節等連假期間提供加班機，協助疏運離島返鄉旅客。



身為當年台金首航的首批空服員，隨同曾金池拜會的遠航空服處副總經理盧紀融表示，有榮幸躬逢其盛。回想當年，她說，那時機上還有安全人員；而由於金門高粱酒尚未在台灣設立銷售據點，常見旅客攜酒上機，讓她印象深刻。



吳成典說，金門距廈門這麼近，兩岸不可能不往來；曾金池則說，金門尚義機場具有國際機場的條件，無論是從金門飛東南亞或大陸，遠航願意協助開拓航線。



除了提供離島民眾交通服務，遠航過去曾與金門家扶中心合作，包括中秋與春節愛心禮盒送暖、公益園遊會等；盧紀融表示，遠航深感回饋社會從事公益的重要，感謝離島鄉親一直以來的支持，希望能有更多參與地方公益活動的機會。



金門縣府社會處長陳世保說，每年農曆春節年初4，縣府會在社會福利館舉辦大型春節園遊會，邀請遠航共襄盛舉，為園遊會增添光彩。



此外，2018 Quemoy國際海島音樂季將於6月30日到8月8日舉行；遠航表示，將與縣府觀光處合作，盼為音樂季吸引更多人潮。1070108



