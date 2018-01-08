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百年白千層腐朽嚴重 解除列管後移除

發稿時間：2018/01/08 13:40

最新更新：2018/01/08 14:26

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中油高雄煉油廠周邊有百餘棵樹齡近百年的白千層，其中20棵老樹近來被發現樹幹腐朽掏空逾50%，高雄市政府農業局將評估解除管制，中油說，一旦確定解除老樹列管後就會移除。中央社記者王淑芬攝 107年1月8日中油高雄煉油廠周邊有百餘棵樹齡近百年的白千層，其中20棵老樹近來被發現樹幹腐朽掏空逾50%，高雄市政府農業局將評估解除管制，中油說，一旦確定解除老樹列管後就會移除。中央社記者王淑芬攝 107年1月8日

（中央社記者王淑芬高雄8日電）中油高雄煉油廠周邊有百餘棵樹齡近百年的白千層，其中20棵老樹近來被發現樹幹腐朽掏空逾50%，中油擔心倒塌危及公共安全，在農業局評估解除老樹列管後就會移除。

高雄市農業局主任秘書梁銘憲今天告訴中央社記者，中油公司通報宏南社區內有約20棵的白千層樹幹經儀器檢測掏空逾50%，一整排的白千層緊鄰社區圍牆，圍牆外就是捷運站和交通幹道，為免影響公共安全，農業局將在近日評估，如果有疑慮，將會以公共安全優先考量。

中油煉製事業部公關組經理吳順發表示，中油擔心老樹不敵強颱吹襲危及公共安全，如果農業局解除老樹列管就會移除。

農業局植物防疫及生態保育科列管高雄市特定紀念樹562棵中，白千層有125棵，多分布在後勁中油廠周邊，附近國小、社區也可見白千層。農業局說，這些白千層種植時間於日治時期，樹齡都有80到90年之間。

白千層為常綠喬木，會綻放淡黃針狀花朵，層層的外皮剝落，常被戀人拿來書寫情書，是不少熱戀男女熟悉的樹種。

梁銘憲說，農業局定期針對植物疾病和土壤做檢視，如果影響樹木生長就會用藥或進行土壤改良以防老樹健康惡化。

面對20棵白千層樹幹腐朽掏空逾50%，農業局說，是否會解除這些白千層的列管，將交給高雄市珍貴樹木保護委員會做評估。1070108

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