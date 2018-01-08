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翁捐妻百年壓箱寶 朴子刺繡文化館珍藏

發稿時間：2018/01/08 14:52

最新更新：2018/01/08 15:10

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嘉義市8旬老翁黃崧嶽（右2）8日將妻子遺留的百年刺繡品捐給嘉義縣朴子刺繡文化館，讓民眾共享老繡品風華，朴子市長王如經（左2）承諾文化館會加以珍藏，讓百年繡品永續流傳。中央社記者黃國芳攝　107年1月8日嘉義市8旬老翁黃崧嶽（右2）8日將妻子遺留的百年刺繡品捐給嘉義縣朴子刺繡文化館，讓民眾共享老繡品風華，朴子市長王如經（左2）承諾文化館會加以珍藏，讓百年繡品永續流傳。中央社記者黃國芳攝　107年1月8日

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義市8旬老翁黃崧嶽今天將妻子遺留的百年刺繡品捐給嘉義縣朴子刺繡文化館，談及妻子珍藏品，眼眶泛紅，內心滿是不捨；朴子市長王如經說，文化館會加以珍藏、展示。

85歲的黃崧嶽向中央社記者表示，與妻子黃郭滿惠結婚至去年近60年，妻子不幸於去年6月間病逝，黃崧嶽整理房間時發現一個鐵製生鏽餅乾盒，打開一看，原來是妻子珍藏的刺繡品，迄今已逾百年。

黃崧嶽指出，當年與妻子結婚時，因岳母出身雲林縣北港望族，因此特地送妻子刺繡用品囑以收藏，因年代久遠，當年也沒有適當的場合可用，就這樣收藏在鐵盒內。

黃崧嶽說，為延續岳母對妻子的這份母愛，並讓刺繡品找到一個好「歸宿」妥善保存，決定將百年刺繡品捐給朴子刺繡文化館收藏，讓民眾共享老繡品風華。

黃崧嶽與女兒黃麗蓉今天將百年刺繡品捐給朴子刺繡文化館，黃崧嶽在介紹刺繡品時，睹物思人，眼眶泛紅，雖然內心不捨，仍希望刺繡品可以獲得妥善保存。

王如經表示，刺繡文化館曾獲各界捐贈諸多刺繡文物，這次黃崧嶽捐贈的百年繡品，相當精緻，公所特地找刺繡收藏家協助，經確認繡品有綴飾2對、帳勾一對、拂塵2組、瓷盤等，研判是陪嫁品。

王如經承諾將邀請專家檢視這批刺繡品種類及名稱，以便日後在刺繡文化館展示。他說，這批刺繡品非常精美，一針一線都是愛與祝福，可以珍藏至今逾百年，實屬不易，刺繡文化館會珍藏這些珍藏品，永續流傳。1070108

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