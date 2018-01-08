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台中大車站計畫啟動 旅客轉運免出站

發稿時間：2018/01/08 15:50

最新更新：2018/01/08 16:32

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台中市政府啟動「台中大車站計畫」，台中市長林佳龍（中）8日在都發局長王俊傑（左）陪同下，說明未來火車站與各轉運中心，旅客不用離開車站就可以轉運。中央社記者郝雪卿攝　107年1月8日台中市政府啟動「台中大車站計畫」，台中市長林佳龍（中）8日在都發局長王俊傑（左）陪同下，說明未來火車站與各轉運中心，旅客不用離開車站就可以轉運。中央社記者郝雪卿攝　107年1月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）配合鐵路高架化，台中市政府啟動「台中大車站計畫」，台中市交通局長王義川今天表示，未來火車站與各轉運中心將透過立體連通平台進行串聯，讓旅客不用離開車站就可以轉運。

台中市政府都市發展局長王俊傑今天在市政會議進行「台中大車站計畫專案報告」指出，因應過去中區交通面臨區內道路狹小、停車場缺乏、鐵路阻隔、帶狀交通發展等困境，市府推動「中區再生三支箭」，包括台中大車站計畫、河川整治及文化復興等。

台中市長林佳龍表示，台中是因為鐵路南北串聯而誕生的城市，過去鐵道阻隔車站前後發展，現在市府透過鐵路高架化，進一步擴大推動「台中大車站計畫」，這將是台灣規模最大的TOD（公共運輸導向發展）策略，可將新站連結到舊站，並整合附近的國有地與一部分民地，打造結合鐵道、捷運、公車與自行車的複合式交通轉運中心，產生共站分流效應。

林佳龍指出，未來透過空中地盤，將直接串聯新站到干城的區段徵收區域，形成一個立體化的火車站，增加都市發展開發空地，讓舊城區「高的更高、平的更平」，這個計畫已獲內政部都市計畫委員會審查通過，現正進行都更及細部計畫作業中，相信在中央的政策與預算支持之下，將會為台中奠定下一個百年的交通運輸基礎。

王義川表示，大車站計畫整合台中新站北側台鐵基地、舊建國市場、國防部南京新村用地，變更為車站專用區，同時將TOD、共站分流的概念導入公共建設，打造立體連通平台，連結台中新車站、干城轉運中心及台中轉運中心，營造類似機場的快速移動步道，讓旅客覺得身處在同一個空間，不用離開車站就可以轉運。1070108

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