中火室內煤倉流標 林佳龍與兩藍委互槓

（中央社記者郝雪卿台中8日電）對於中火煤倉工程流標一事，台中市長林佳龍今天指出，這應該是立委去管的，難道「過去都在睡覺嗎？」而國民黨籍立委盧秀燕與江啟臣也回應說，這是市府與中央要解決的問題。



台中火力發電廠室內煤倉工程兩度流標，遭盧秀燕於3日在臉書批評「林佳龍任期屆滿下台前，確定來不及改善空污」。林佳龍上午在市政會議中針對中火煤倉工程流標問題，質疑應該是立委去管的。



林佳龍表示，他當立委時就提出修正空污法，擔任市長後更率先訂定生煤管制自治條例，先後迫使中龍與中火將煤倉室內化，過去地方政府都未能如此要求國營事業。



林佳龍指出，防制空污是全民運動，但難免隨選舉政治化，而台電為國營事業應屬立法委員監督，「過去在睡覺嗎？」但他仍歡迎因選舉而關心空污的政治人物，一起加入空污防制行列。



對於中火室內煤倉工程流標，林佳龍認為，蓋煤倉不僅預算要過，還有招標等行政程序，需要給台電一些時間，如時間到期沒做到，市府將依法處罰。



對於林佳龍的質疑，盧秀燕表示，既然林佳龍與行政院長賴清德同為執政黨，應共同努力確保125億元的中火室內煤倉工程如期完成，如果林佳龍連這個計畫都搞不定，「何以奢談要解決大台中的空污問題」。



對於煤倉工程流標問題，江啟臣認為，問題不是流程和進度，而是煤倉根本不能當下解決急迫的空污問題，建議退回中火的許可證展延，先要求減煤，再給予許可。1070108