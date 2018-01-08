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山迢路遠 梨山新住民歸化上課不便

發稿時間：2018/01/08 16:50

最新更新：2018/01/08 16:50

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）新住民為取得身分證，需通過歸化測試或取得一定上課時數，台中梨山地區因地處偏遠加交通不便，新住民下山上課常無法當日往返，台中市教育局表示，居民有需要將協助開課。

梨山地區溫姓果農日前向立委洪慈庸陳情表示，太太每次上課都需下山到東勢，但因中橫便道尚未全面開放通行，導致他們無法當天往返，加上在平地又無固定居所，若是遇上農務繁忙時，相當不便。

台中市和平區代表會副主席羅進玉表示，梨山地區約有60多名新住民，平日忙於農務還要料理家務、顧小孩，中橫便道又有交通管制，盼政府能夠在當地開設課程，方便新住民免於舟車勞頓之苦。

台中市教育局社教科長張凱翕表示，一般新住民為求方便，多半會選擇到補校上課，取得時數證明，考量梨山地區地處偏遠、交通不便，目前梨山國民中小學有意願開設成人基本教育班，若當地居民有需求，會協助該校開班，滿足偏鄉新住民需求。

梨山國民中小學校長洪永明表示，偏鄉教育資源缺乏，學校有現成師資可開設成人基本教育班，初步規劃教授會話、識字等課程，希望最快能夠在寒假開課。

洪慈庸表示，台中市教育局將向教育部申請，希望在梨山國民中小學開設新住民語言教育課程，預計3月進行審核，她也將向中央爭取，盼提供新住民就近的學習環境，減少跨區學習舟車勞頓。1070108

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