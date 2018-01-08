李應元：投入5億 解決濁水溪百年風沙[影]

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（中央社記者葉子綱雲林縣8日電）環保署長李應元今天在雲林表示，環保署匡列新台幣5億元經費，希望整合水利等相關單位，全面啟動，投入解決濁水溪揚塵的百年風沙問題。



李應元回故鄉雲林，見證「永續環保輔導計畫」合作備忘錄簽署，雲林科技工業區鍋爐燃料全數用天然氣或電力，成為全台首例綠色示範區。



李應元稱讚雲林科工區廠商協進會，至今已有85％鍋爐使用天然氣或電力，剩餘15％鍋爐將由工業局、環保署、雲林科技大學及廠商產學合作，將在今年全數改善設備，為降低工業區固定汙染源，盡一份心力。



對於環保團體的拆除集集攔河堰、解決濁水溪揚塵之議，李應元說，將集集攔河堰拆除，溪水流光，對下游是否最有利，需要尊重專業，水利管理要在農業、工業及民生用水創造三贏。



對於濁水溪揚塵造成吃飯拌沙的窘境，李應元說，整治濁水溪從第四河川局提升到水利署層次，推動水覆蓋、綠覆蓋，河床強化植栽，撒草仔只要10次有1次成功就值得，另外種植西瓜、覆蓋稻草、堤岸防風林等都是辦法。



李應元表示，環保署已匡列新台幣5億元經費，結合水利等相關單位，由政務委員吳澤成領軍，全面總動員，投入濁水溪治理，解決百年風沙問題。



媒體提到雲林垃圾問題，他說，垃圾是資源、能源的觀念需要建立，感謝各縣市政府及議會，協助全台垃圾的調度焚燒，也希望能推廣台南環保園區成功案例。



對於雲林縣政府積極爭取機械生物處理系統（MBT）並由縣長李進勇帶隊赴歐洲取經，李應元表示，行政院在今年6月通過多元垃圾處理方案，MBT就是其中一項，「會全力支持李縣長」。1070108