7幼犬落難躲溝渠 動防所風雨中全救回

苗栗縣動物防疫所接獲通報，民眾在銅鑼科學園區排水溝內發現7隻僅1、2個月大的幼犬，動防所立即派員前往救援，8日將幼犬全數救出並帶回收容，初步檢查均活潑健康。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 107年1月8日

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）低溫來襲，7隻僅1、2個月大的幼犬被發現棲身在銅鑼科學園區排水溝內，全身濕淋淋，模樣可憐，苗栗縣動物防疫所獲報啟動救援，風雨中陸續帶回收容，均活潑健康。



苗栗縣動物防疫所所長張俊義今天指出，這7隻落難的混種米克斯幼犬約僅1、2個月大，毛色為3黑4黃，除1隻黑色母幼犬外，其餘皆為公幼犬，經初步檢查、驅蟲照料，外觀看來都活潑健康，待資料建立完整、評估健康穩定後，將開放民眾認養。



張俊義表示，有民眾7日在銅鑼科學園區銅科五路旁水溝內發現7隻幼犬，經一名余姓愛狗人士po上臉書並通報苗栗縣動物防疫所，所內人員立即啟動救援，當天下午2時許，順利救出其中6隻，另一隻因躲進涵洞，直到今天上午近11時許再次前往，也成功救出，陸續帶回苗栗縣生態保育中心收容。



張俊義說，7隻幼犬有可能是流浪犬繁殖，由於排水溝深達1公尺，難以爬出，在缺乏食物、全身濕冷的狀況下，處境堪慮，所幸及時被發現救出。



余姓愛狗人士事後也在臉書更新「7隻幼犬全數救援成功」消息，並感謝苗栗縣動物防疫所假日接獲通報，冒著低溫風雨馬上救援，讓關心的網友都鬆一口氣，紛紛留言按讚。1070108