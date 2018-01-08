新北市議員選情加溫 藍綠都喊過半

（中央社記者王鴻國新北8日電）隨著2018年來臨，新北市長及議員選舉已逐漸加溫，雖然市長參選人未定，但市議員參選人已陸續浮出檯面，藍綠陣營都喊出議會席次過半的勝選目標。



國民黨新北市黨部9日將由黨主席吳敦義主持新北29區黨部主委及80名黨務顧問就職及授證儀式，包括市長朱立倫、副市長侯友宜及前台北縣長周錫瑋等人都將到場，有如藍營今年首場團結造勢大會。



國民黨新北黨部主委李乾龍表示，市長及市議員黨內初選都預定於農曆過年後登場，市議員部分將以議會席次過半為目標。



以國民黨的布局上，除了市府副發言人葉元之、江怡臻可能投入板橋、土樹三鶯（土城、樹林、三峽、鶯歌）等選區外，黨部也積極在新店、三重、新莊及瑞芳等地鼓勵年輕人出來參選。李乾龍預估在現任優先下，將有8到10名青年新血投入參選。



民進黨新北市黨部指出，市長及市議員選舉由黨中央規劃，由於本屆民進黨籍議員多人入閣及轉戰立委成功，因此，黨部希望以實質過半為勝選目標。



因此，各地方都有新人擬參選，黨部初步彙整擬參選人名單，其中以板橋及土樹三鶯等兩選區最多新人，板橋選區林華偉、丁睿昇、戴瑋珊、林欣磊、石一佑。其中，戴瑋珊為立委吳思瑤助理、林欣磊則是前議員林水山的兒子。



土樹三鶯選區則傳有歐金獅、鄭志宏、廖宜琨、曾進益、蘇益和等人。其中歐金獅是前新北市議員，廖宜琨則是現任議員廖本煙的兒子。



除了國、民兩黨外，也有不少無黨籍人士擬參選，包括現任無黨籍議員大多都是地方頗具政治能量的人士；至於「時代力量」也擬推出人選實戰操兵，盼擴大現有政治版圖。



時力發言人李兆立表示，時力不會在這次選戰缺席，預定於1月20日的黨慶餐會公布包括新北在內的各縣市議員參選人第一波提名名單。



目前新北市共有62名議員，中國國民黨黨團27人，民主進步黨黨團29人，無黨團結聯盟黨團6人。1070108