20名國內外藝術家新竹拚場 創作新美學

新竹市文化局即日起至2月7日在新竹241藝術空間展出「94狂：241英雄弄頭花」藝術展覽，吸引民眾到場欣賞。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月8日

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市文化局今天在新竹241藝術空間舉辦「94狂：241英雄弄頭花」藝術展覽，邀集20名國內外藝術家展出各式媒材創作，相互較勁，也讓民眾感受新藝術的洗禮。



「94狂：241英雄弄頭花」開幕式今天舉行，策展人黃文勇受訪表示，「弄頭花」是台灣廟宇文化之一，是指廟會時邀請各地陣頭到場拚場、較勁，這次展覽將新竹241藝術空間視為「藝術殿堂」，邀多位知名藝術家齊聚，透過作品共同搬演充滿能量的對場戲。



黃文勇說：「94狂：241英雄弄頭花」邀請國內外20名難以被界定，也不受體制框限、堅持自己藝術信仰的「藝術狂人」，帶來包括繪畫、雕塑、影像等各類作品。



策展團隊、崑山科技大學創意媒體學院院長黃雅玲則說，本次展出作品都是「美術館等級」，出自當代具有代表性的藝術家，他們皆有豐厚底蘊，且創作媒介新穎，每件都展現強烈特色。



新竹市長林智堅受訪表示，藝術鑑賞、收藏，一直都是生活裡重要區塊，但他上任後發現藝術展覽空間明顯不足，3年來努力盤點，期盼引介更多國內外藝術家到文化歷史豐厚的新竹市展出，提供市民更多藝術鑑賞機會。



竹市文化局副局長李欣耀表示，「94狂：241英雄弄頭花」即日起至2月7日在新竹241藝術空間展出，邀民眾欣賞20位藝術家如何用藝術PK，感受藝術美學新體驗。1070108



