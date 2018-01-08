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續留龍發堂家屬請命 高市：要先合法

發稿時間：2018/01/08 19:02

最新更新：2018/01/08 19:02

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（中央社記者程啟峰高雄8日電）高雄龍發堂住民去留爭議不斷，家屬醞釀到高市府向市長陳菊陳情，為堂眾續留龍發堂請命，高市衛生局今天表示，支持龍發堂繼續收容住民，但堂方要先改善成為合法的照護機構。

龍發堂去年7月起爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染，去年底被高市衛生局公告為傳染病疫情流行地點，不僅疫情迄今未獲控制，衛生單位調查龍發堂去年7月以來移出進行醫療處置的個案發現，有近半數營養不良，讓龍發堂內部管理缺失及住民去留問題浮上檯面。

龍發堂下午發布新聞稿解釋說，收容的精障患者有些原本身體狀況就不佳，且長年臥病在床或行動不便的堂眾有些原本就身體瘦弱，全部把帳算給龍發堂並不公平，坊間安養機構收容的病患也都有同樣的現象。

龍發堂指出，衛生單位一再要求堂方規勸堂眾移出，但連日來家屬卻不斷祈求堂方不要讓孩子移出，若無法規勸住民離開，堂眾送離費用由堂方支付，否則就開罰，根本「吃人夠夠」，難道家屬不願帶走，衛生局又無力承擔後果，卻要由堂方承擔所有罪過，天理何在？

堂方表示，家屬自救會對衛生單位不理家屬意見，執意要全面移出堂眾，家屬醞釀近日到高市府陳情，請陳菊主持公道。

高雄市衛生局副局長林盟喬則說，衛生局並沒有強制全面移出龍發堂堂眾的計畫，也沒有堂方不移出堂眾就開罰的罰則，衛生局也希望龍發堂就地合法，但先決條件是堂方要先符合照護機構的法規，希望堂方努力改善，衛生局也願全力協助輔導。

至於龍發堂住民家屬醞釀到市府向陳菊陳情，為堂眾續留龍發堂請命，林盟喬表示，尊重家屬的陳情權利，但據他了解也有堂眾家屬不願讓家人續留龍發堂，並非所有堂眾都希望留下來。1070108

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