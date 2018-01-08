宜蘭農舍適當配置 與中央看法有交集

（中央社記者沈如峰、楊淑閔宜蘭縣8日電）宜蘭縣代理縣長陳金德今天經與農委會溝通，雙方看法有初步交集，包括未來蓋農舍可尋求「適當配置」，特殊狀況下，不需要一定非得臨路臨側，農地政策爭議也將落幕。



中央社記者今天三度向陳金德查證。他表示，農舍必須蓋在「臨路臨側」的規定屬農委會的「行政指導」，縣府未來會依據農委會主張，「指導」申請的農民要如何興建農舍，但是農民在不違反農業生產環境、不違反農村發展之下，可尋求「適當配置」，不需要一定非得臨路臨側，這是最具爭議部分，如今縣政府與農委會已取得共識。



陳金德受訪表示，經與農委會溝通討論後，都認為「農業設施」與「農舍」分屬兩個不同審查辦法，不宜同時審查，畢竟本來就是分開審查，農舍屬建管單位，農業設施則是在農業單位。



陳金德說，有關農舍管理部分，縣府未來會另訂農舍審查作業要點；至於農業設施方面也會另訂相關要點或自治條例，最快2月前出爐。他說，接任代理縣長後因農舍議題被不懂的人罵得要死，但這不要緊，整起事件的爭議到現在也差不多要收尾，以後如何管理才是最重要。



農委會副主委陳吉仲重申既有規定「興建農舍的經營計畫書」規定農舍興建要臨路臨側，特殊狀況才有例外。農委會水土保持局副局長林長立補充，陳金德與農委會主委林聰賢確曾就農舍興建議題進行討論，取得的共識是「陳金德不再堅持農舍要跟農業設施合計占農地的40%，可免去外界擔心農舍占比擴大」之虞。



林長立說，陳金德也同意宜蘭縣的農業用地申請興建農舍相關草案會先送農委會過目才公告，而且以上草案的初稿已提供農委會了解中。



林長立重申，農舍興建必須蓋在臨路臨側的立場沒有改變；至於特殊、例外狀況是指非經農地重劃，農地形狀不方正的案例，但是通常農舍也會選在邊邊蓋，只是蓋在哪一個邊，由地方政府審核同意，就是不太可能會把農舍蓋在農地的中間。1070108