肌膚抗空污 保濕防曬加強保養

（中央社記者趙麗妍台中9日電）肌膚也要小心空污，靜宜大學化粧品產業研究發展中心執行長吳珮瑄指出，霧霾容易加速肌膚老化，對抗空污應加強肌膚保養，重視保濕、防曬，避免強力去脂洗臉產品。



吳珮瑄今天表示，霧霾主成分細懸浮微粒（PM2.5），含有硫酸鹽、硝酸鹽、銨鹽等15種致癌成分，會透過呼吸系統，到達人體髮膚並隨血液循環，影響身體健康。



霧霾發生時，肌膚容易產生一氧化氮、超氧化物、過氧化氫、氫氧等4種自由基，會攻擊酵素、脂質、膠原蛋白、彈力纖維及DNA，讓肌膚嚴重出油、細胞持續複製不健康的膠原蛋白分解酶。



吳珮瑄指出，因膠原蛋白快速斷裂，肌膚會發炎，而刺激促黑激素分泌，導致變黑或長斑；也會呈現毛孔粗大、長痘痘、外油內乾、膚色不均、老化、過敏、濕疹，或異位性皮膚炎等問題。



對抗空污如何加強肌膚保養，吳珮瑄說，首先加強修復角質屏障和保濕，重視防曬、避免長時間曬太陽，需減少使用酒精、香料及二苯甲酮等化學防曬劑。



吳珮瑄說，敏弱肌不要使用皂類、含界面活性劑等強力去脂的洗臉產品，需避免礦物油、合成酯類等容易導致長痘痘的產品，加強抗氧化保養，盡量選用複方成分，並注意產品新鮮度，才能保有健康的肌膚。1070109