金牌農村全國決選 苗縣3強棒入圍

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）農委會舉辦首屆金牌農村選拔競賽，苗栗縣大湖薑麻園、公館黃金小鎮及南庄蓬萊社區以縣市初賽金牌之姿，全數通過全國初審，將代表苗栗進軍全國決選，展現農村生命力。



苗栗縣政府農業處長陳錦俊今天表示，行政院農業委員會水土保持局昨天公布「第一屆金牌農村競賽」全國決選初審結果，自全國各縣市推出的36個農村代表，有22個通過初審，其中，苗栗縣初賽選出的3金代表全數入圍，包括大湖鄉薑麻園休閒農業區、公館鄉黃金小鎮休閒農業區及南庄鄉蓬萊社區，都將以農村生活、生產、生態的美好，展現金牌農村實力，爭取佳績。



農業處指出，大湖薑麻園曾獲十大經典農村，多年來，以在地特色種植「薑麻」，優越技術與經驗發展出多樣化六級產業，創造年產值新台幣上億元商機，此外，更持續培育年輕一代返鄉，「老薑」傳承「嫩薑」從認識家鄉開始，持續努力邁進，未來計畫朝成立社會企業基金會發展，建立樂齡大學、友善空間及老幼照護。



農業處表示，南庄鄉長期為觀光重鎮，也獲得國際慢城認證，蓬萊社區連結南庄老街、南江休閒農業區與八卦力部落，融合高山水域自然資源及多元族群文化，將特色產業與生態結合為農村旅遊的亮點。



公館鄉農會整合石墻、福基、福星3處農村再生社區，形成黃金小鎮休閒農業區，這裡也是全國唯一紅棗專業生產區，年產值逾1.7億元；此外，也有水稻、柿子、芋頭、草莓、桑椹、福菜等客家農村作物，並保存陶藝、稻草編織和竹藝等特色產業；石墻社區更積極推動農村文化保存，推展生產區體驗打工度假，為農村旅遊創新示範模式。



陳錦俊說，辦理縣內初賽階段，全縣共有81個社區參加初選，遴選出3金、4銀、5銅。3處金牌農村各具特色，期許能代表苗栗獲得佳績，讓各界看到苗栗農村魅力無窮。1070109