賓士男六度酒駕 才領回車又酒駕被逮

（中央社記者郝雪卿台中9日電）酒駕害人害己，台中市警察局近日積極攔查酒測，發現一名賓士車主違規停等車，上前盤查才發現酒駕，進一步詢問更發現此人已經六度酒駕，前一天才被查獲，第二天又酒駕。



台中市警察局交通大隊今天表示，駕駛賓士車的曹姓男子4日下午才因酒駕遭警方移送台中地檢署，曹男當晚從法院離開後，5日下午前往拖吊車領回車子，領完車後，離開拖吊場不到50公尺的距離，停等紅燈時違規停在機車等候區內，遭警方上前攔查。



警方指出，車窗打開即傳出酒味，當場實施酒測，發現酒測值0.34，進一步得知曹男這次竟是第六度被警方查獲酒後駕車，而且前一天才因酒後駕車遭警方查獲，第二天去領車前，因為心情鬱悶又喝了高粱酒300CC，沒想到領完車出來不到6分鐘，再因酒駕被查獲，賓士車又被警方移置保管。



另外，台中市政府警察局第六分局永福派出所員警巡邏時攔停機車違規，發現駕駛身上渾身酒味，警方示意接受警方酒測時，何姓駕駛消極不配合，還開始展開「喝、吐、拖、盧、吸」等行為拖延。



警方說，這名駕駛先連灌兩瓶1000CC的礦泉水，再自行催吐，接著使出拖字訣，酒測時，吸住酒測器不吹氣，導致測試6次都無法成功，最後招數用盡，只好配合，酒測值0.18 MG/L依然超標，還吐得自己一身狼狽樣，自討苦吃。



台中市政府警察局交通大隊大隊長郭士傑指出，適逢歲末節慶活動較多，民眾聚會喝酒或食用含有酒精的食物頻率增加，呼籲民眾，警方執行取締酒駕「全日專案」，無論白晝到黑夜，不分時段地取締酒駕，提醒民眾不要心存僥倖。1070109