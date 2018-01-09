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老淡水純樸風情 蔡坤煌鏡頭永久保留

發稿時間：2018/01/09 13:08

最新更新：2018/01/09 15:15

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「心所傾慕，阮疼的淡水─蔡坤煌醫師鏡下的淡水」攝影展正在淡水紅毛城展出，透過鏡頭可回憶50、60年代淡水純樸風情。（蔡葉偉提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年1月9日「心所傾慕，阮疼的淡水─蔡坤煌醫師鏡下的淡水」攝影展正在淡水紅毛城展出，透過鏡頭可回憶50、60年代淡水純樸風情。（蔡葉偉提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年1月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市淡水衛生所前主任蔡坤煌生前興趣多元，熱愛養蘭和攝影，「少帥」張學良與何應欽將軍都曾是賞蘭座上賓。記錄老淡水風土民情的蔡坤煌攝影展，目前在淡水紅毛城展出。

「心所傾慕，阮疼的淡水─蔡坤煌醫師鏡下的淡水」攝影展，正在淡水紅毛城前清英國領事官邸展出至3月4日，透過鏡頭可回憶50、60年代淡水純樸風情。

現任新北市議員蔡葉偉是蔡坤煌的兒子，他接受中央社記者訪問時回憶，台灣光復後，民國38年父親就在台北縣（新北市前身）立淡水區婦嬰保健所任職，民國39年奉派為淡水衛生所首任主任。

蔡葉偉說，醫師父親生前行公義、好憐憫，留下許多故事。就印象所及，遇到窮苦病患不但不收錢，還悉心照顧。母親葉金枝雖是「醫生娘」，但也相當有愛心，遇身體虛弱的產婦，還幫會做麻油蛋湯補身子。

蔡坤煌醫師雖然老家在彰化二水，但年輕時就落籍淡水，在淡水鎮衛生所擔任主任兼醫師長達25年，蔡葉偉說，許多人一家三代都曾是父親生前的病患，暱稱蔡坤煌為「衛生蔡」。

蔡葉偉表示，淡水耆老對父親相當尊重與感恩，前籃球國手陳震日前還向他提到，數十年前因打球腳扭傷前往求診，親眼目睹蔡坤煌資助病患車資回淡水山區。

「心所傾慕，阮疼的淡水－蔡坤煌醫師鏡下的淡水」攝影展在淡水紅毛城前清英國領事官邸展出，以淡水農村之美、觀音山麓、淡水建築之美等主題展，呈現人文地貌光景。（蔡葉偉提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年1月9日「心所傾慕，阮疼的淡水－蔡坤煌醫師鏡下的淡水」攝影展在淡水紅毛城前清英國領事官邸展出，以淡水農村之美、觀音山麓、淡水建築之美等主題展，呈現人文地貌光景。（蔡葉偉提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年1月9日

蔡葉偉是前淡水鎮長，他說，深深感受到父親的庇蔭。當年競選鎮長時，父親已經過世，他還默默無聞，前往拜票時卻遭長輩回應，要投票給「衛生蔡」的兒子不會投給他，讓蔡葉偉哭笑不得。

他說，父親廣結善緣也好客，興趣廣泛，日據時期曾是棒球隊員，也喜愛空氣槍、獵鳥、集郵、攝影，還是養蘭高手，尤其是東洋蘭，經常有許多愛蘭的好友到家裡賞蘭花。

張學良晚年以養蘭、讀書度日，曾到蔡坤煌家中賞蘭。蔡葉偉說，父親曾任中華民國蘭協會常務理事，除多次接待「少帥」張學良將軍夫婦至家中賞蘭，何應欽將軍也曾是座上賓。

二次世界大戰後，何應欽主持中國戰區日本投降簽字典禮，接受降書；晚年不忘懷家鄉的山水，還養了200多盆蘭花，每有蘭花展一定前往觀賞。

蔡葉偉出示一張老照片顯示，何應欽穿著打領帶的紅色襯衫，應邀前往蘭花展剪綵，並與蔡坤煌、穿建國中學制服的蔡葉偉合影，轉眼已經是半世紀前的回憶。

熱愛淡水的蔡坤煌退休後開設安生醫院，持續為淡水居民服務。蔡葉偉說，父親生前因喜愛攝影，獲中國攝影學會榮譽博學會士、台灣省攝影學會博學會士等銜，也是攝影大師郎靜山的忘年知交好友。

蔡葉偉說，父親與何應欽、張學良、郎靜山、台灣史上首位醫學博士杜聰明等人，是因嗜好、專業而彼此交流。攝影是父親的興趣與專長，在忙碌醫務及外出往診間，記錄淡水許多早期影像，不僅是許多人的回憶，更是珍貴的典藏史料。

新北市立淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，攝影展以「淡水農村之美」、「觀音山麓」、「淡水建築之美」、「淡水傳統行業」、「淡水五月節」、「淡水港內」六個主題展，呈現多樣的人文地貌光景。

柏麗梅表示，在蔡坤煌的鏡頭下，可發現淡水豐富文化資產，無論是古蹟、寺廟或鄉土風光，透過在地居民的經驗與歷史，可以承傳寶貴的資產。1070109

「心所傾慕，阮疼的淡水－蔡坤煌醫師鏡下的淡水」攝影展目前在淡水紅毛城前清英國領事官邸展出，透過鏡頭可回憶50、60年代淡水純樸風情。（蔡葉偉提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年1月9日「心所傾慕，阮疼的淡水－蔡坤煌醫師鏡下的淡水」攝影展目前在淡水紅毛城前清英國領事官邸展出，透過鏡頭可回憶50、60年代淡水純樸風情。（蔡葉偉提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年1月9日
新北市淡水衛生所前主任蔡坤煌（左）生前熱愛養蘭和攝影，二戰後代表接受日本降書的何應欽將軍（左2）曾是賞蘭座上賓。（蔡葉偉提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年1月9日新北市淡水衛生所前主任蔡坤煌（左）生前熱愛養蘭和攝影，二戰後代表接受日本降書的何應欽將軍（左2）曾是賞蘭座上賓。（蔡葉偉提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年1月9日
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