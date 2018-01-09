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毛寶貝走失怎麼辦 尋寶3步驟不可少

發稿時間：2018/01/09 14:40

最新更新：2018/01/09 14:40

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（中央社記者王鴻國新北9日電）家中毛寶貝走失怎麼辦。新北市動保處今天提供「尋寶3步驟」解煩惱，首先就是確認寵物晶片登記資訊正確性，其次上動保處網站公告招領區查看，最後才是把毛寶貝照片上傳協尋。

家中毛寶貝可能在公園散步時走丟、發情期外出沒回家、被車輛驚嚇逃脫跑掉，新北市動保處常接獲民眾打電話詢問「毛寶貝走失了，我該怎麼辦。」動保員就會告知「尋寶3步驟」。

新北市農業局動保處今天發布新聞稿指出，毛寶貝走失時，首先應致電動保處或寵物晶片登記站通報遺失，並確認登記飼主聯絡資訊及寵物資料是否正確，寵物尋獲時才能連絡到飼主。

第二步是上動保處網站的「公告招領區」，看看各動物之家是否有寵物的相片蹤影；最後一步是到動保處網站的「遺失協尋區」，上傳毛寶貝的照片、走失地點及特徵等資訊，希望大家一起來協尋。

農業局長李玟表示，為了動物的妥善源頭管理，防止棄養及避免毛寶貝走失的風險，植入晶片是最能確實找回毛寶貝的重要措施，若資料有更動時，也要到動物醫院或寵物登記站辦理變更，走失時才能第一時間重回飼主溫暖懷抱。

動保處長陳淵泉表示，依據動物保護法的規定，飼主應為寵物辦理植入晶片及寵物登記，如有經勸導仍不改善，可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。1070109

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