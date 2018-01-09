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北市府官網改版 搜尋欄變大

發稿時間：2018/01/09 15:09

最新更新：2018/01/09 15:09

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市資訊局今天說，規劃市府官網大改版，新版官網除搜尋欄位變大外，也改變攸關民眾的市政服務連結點位置，並加強網站資訊安全防護措施，新版網站預計13日上線。

北市府資訊局主任秘書陳慧敏受訪表示，市府官網上次微調改版時間是在民國104年，為符合現今使用者為中心設計趨勢，並提供貼近民眾需求市政服務資訊，規劃官網改版，並導入使用者體驗研究。

她說，新版官網導入使用者體驗研究（User Experience）和運用使用者為中心設計（User-Centered Design）概念，邀集民眾與代表團體訪談，以易用性與滿意度評量測試作官網設計基礎，新官網beta測試版開放到12日，新版官網預計13日上線。

北市府新版官網首頁採用「搜尋優先」設計概念，結合台北市特色圖片當背景，提供即查即找功能，右邊欄位規劃市民服務、資訊發布、市政公告等內容。

陳慧敏表示，在「市民服務巨型選單」設計，以服務市民為優先考量，把原本提供22類機關服務資訊，調整為14大項87分類的市民服務，並彙整147個機關所屬資訊，網頁版面配置採用鉻綠色為基調，象徵清新、復甦，帶給民眾全新視覺體驗，並加強網站資訊安全防護措施。1070109

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