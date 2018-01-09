軟管排煙管編織花朵 弘光美展另類時尚

（中央社記者蘇木春台中9日電）弘光科大妝品系與美髮系今天聯手舉辦畢展，學生應用巧思，用編織、高溫塑形方式，把醫療軟管、排油煙管等特殊材質變成花的一部分，搭配整體造型與髮妝，讓模特兒呈現出超現實裝扮。



弘光科技大學化妝品應用系與美髮造型設計系今年首度合併辦理「綻放-超現實」聯合畢展，9日共展出16組作品，學生發揮所學，相互切磋技術、激發創意。



美髮造型設計系總召周詩涵指出，總共設計7組跟花有關的造型，「蒼穹」這組利用雨後的彩虹、日出雲彩、雷雨的頭髮造型，搭配花瓣、花朵剪裁的服裝，描述有陽光、雨水、空氣三個生命元素才能滋養出絢麗花朵。



「漠世」組整體以荒漠色調為基底，上千條純手工編織繩子象徵被世事束縛，搭配帶刺的仙人掌花髮型，呈現驕傲冷漠的沙漠之花。



化妝品應用系則有9組展出，妝品系總召徐珮榕說，同學利用巧思及巧手把各種冷冰冰異材質變得豐富多元、具有彩色的生命力，像「凝」這組10名學生，便用賽璐璐片高溫塑形製作花瓣，模特兒穿上花瓣裝化身精靈，搭配臉上畫出星空妝，呈現花瓣散落的美感。



「尋臟」組用15萬根束帶，手工一條條串聯出衣服、頭飾、配件、鞋子，甚至連塑膠排油煙管也變成主要裝飾。組長潘柔岑說，組員串束帶磨破皮、長繭，也堅持到底，造型近看有如刺蝟，想要表達出不要被侷限束縛「綻放異彩」的理念。1070109